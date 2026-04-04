الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

غرامة 5 آلاف جنيه .. مواعيد غلق المحلات والفئات المستثناة من القرار

مواعيد غلق المحلات والمولات
مواعيد غلق المحلات والمولات
محمد غالي

يستمر تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والبازارات ومسارح المنوعات والديسكوهات عند الساعة التاسعة مساء لمدة شهر، مع مد ساعات العمل حتى 10مساء يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

مواعيد غلق المحلات

الفئات المستثناة من القرار

استثنى القرار عددا من المناطق ذات الطبيعة السياحية، وهي محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، إلى جانب مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، فضلا عن المنشآت السياحية والمحال الواقعة على ضفاف نهر النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة. كما تم استثناء بعض الأنشطة الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، مثل الصيدليات، والمخابز، والسوبر ماركت، ومحال البقالة.

مواعيد استثنائية خلال الأعياد

وفي إطار مراعاة المناسبات، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد ساعات العمل لتغلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم أمام الجمهور في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك خلال الفترة من الجمعة 10 أبريل 2026 وحتى الإثنين 13 أبريل 2026، بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين، ووفقا لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.

كما تقرر أن تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساء يومي الجمعة والسبت، ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل التحديات الراهنة.

متابعة التنفيذ

تبدأ وزارتا التنمية المحلية والبيئة تنفيذ حملات رقابية مكثفة اعتبارا من السبت، لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار في مختلف المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط العام.

أهداف القرار

يهدف القرار إلى خفض استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة الليلية، إلى جانب تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق والأنشطة الترفيهية، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

دعوة للالتزام

ودعت الجهات المعنية المواطنين وأصحاب المحال وقاعات الأفراح إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، دعما لجهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الصالح العام.

مواعيد غلق المحلات

مقارنة بالمواعيد السابقة

وكانت الدولة قد أقرت مواعيد استثنائية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1447هـ، حيث امتدت ساعات العمل بالمحال والمولات والمطاعم والكافيهات حتى الساعة الثانية صباحا يوميا، مع استمرار خدمات الطلبات الخارجية والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، بينما التزمت الورش داخل الكتل السكنية بالإغلاق في العاشرة مساء، باستثناء الواقعة على الطرق ومحطات الوقود، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2020.

مواعيد غلق المحال مواعيد غلق مواعيد غلق المحلات غلق المحلات

