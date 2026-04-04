أحمد موسى: محدش مبسوط من غلق المحلات الساعة 9 لكن أي إجراء في مصلحة البلد يتعمل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة عندما تأخذ أي إجراء يكون لديها الصورة الكاملة وكافة المعطيات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفترة الحالية صعبة على الكل والدولة بتعمل أقل إجراءات عشان متروحش لإجراءات أكبر ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محدش مبسوط من غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء لكن هذا الإجراء كان مطلوب لترشيد الاستهلاك وكان لازم نتجه لمنظومة العمل عن بعد ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أي إجراء في مصلحة البلد لازم يتعمل وفيه دول هيكون عندها مشاكل في المياه".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لو عايز تعرف إجراءات أي دولة لازم تتابع الإعلام بتاع الدولة دي وكل دولة حول العالم لديها أزمات اقتصادية بسبب الحرب الإيرانية ".

