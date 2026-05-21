«فاكهة البدو» تتحدّى الزمن.. الأسماك المُجففة تراثٌ بدويٌّ يحفظه أهل جنوب سيناء رغم الحداثة|صور

اعتمد بدو جنوب سيناء، منذ القدم، على تجفيف الأسماك لمواجهة قسوة الحياة داخل التجمعات والوديان المنتشرة بين جبال المحافظة، في ظل غياب الكهرباء ووسائل التبريد، إذ كانت الأسماك تُجفف لتبقى صالحة للاستخدام لأطول فترة ممكنة دون تعرضها للتلف.

ورغم مظاهر الحداثة وتوصيل الكهرباء إلى مختلف المناطق، ما تزال هذه المهنة التراثية حاضرة بقوة، وما زالت الأسماك المجففة تحتفظ بمذاقها الخاص وسحرها لدى القبائل البدوية.

وقال حميد سعد، أحد العاملين في تجفيف الأسماك، إن هذه المهنة أصبحت نادرة بعد أن غزت المدنية الحديثة حياة البدو، مؤكدًا أن إتقانها ليس بالأمر السهل، لأنها موروث ينتقل عبر الأجيال من الآباء والأجداد، ويحتاج إلى حب وصبر للحفاظ على جودة الأسماك وقيمتها الغذائية.

وأوضح أن البدو لجأوا إلى هذه الطريقة قديمًا لمواجهة ظروف الحياة الصعبة داخل الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى أن عملية التجفيف تبدأ فور خروج الأسماك من البحر، حيث تُغسل جيدًا بالمياه، ثم تُفتح بطريقة معينة لإزالة الأحشاء والخياشيم الموجودة بالرأس.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن فصل الشوكة عن اللحم، ثم حشو السمكة بالملح وإغلاقها، وتركها ليوم كامل حتى تتخلص من المياه الموجودة بداخلها. وبعد ذلك تُغسل مرة أخرى لإزالة الأملاح نهائيًا، ثم تُعرض لأشعة الشمس حتى تجف تمامًا.

وأشار إلى أن مدة التجفيف تختلف حسب حجم السمكة ودرجة سطوع الشمس، فبعض الأنواع تجف خلال ثلاثة أيام، بينما تحتاج أنواع أخرى إلى نحو ستة أيام.

وأكد أن جميع أنواع الأسماك تصلح للتجفيف، إلا أن هناك أنواعًا يفضلها الزبائن، مثل: «الحريت، والرهو، والشبيح»، لكونها مناسبة للشواء بعد التجفيف، بينما تُستخدم أنواع أخرى في إعداد «الصيادية».

ووصف حميد السمك المجفف بأنه «فاكهة البدو»، نظرًا لغناه بالبروتين وأحماض «أوميجا 3»، مؤكدًا أنه يحتفظ بفوائده الصحية حتى مع التخزين لفترات طويلة، كما يُعتمد عليه في الولائم والعزائم البدوية.

ولفت إلى أن كل خمسة كيلو جرامات من السمك الطازج تنتج كيلو واحد فقط من السمك المجفف، وهو ما يفسر ارتفاع أسعاره، إذ يبدأ سعر الكيلو من 600 جنيه، ورغم ذلك يشهد إقبالًا كبيرًا بسبب قيمته الغذائية العالية.

وأشار إلى أن الأسماك المجففة يمكن أن تظل صالحة لسنوات دون تلف، موضحًا أنه قبل استخدامها تُنقع في مياه ساخنة حتى يستعيد اللحم طراوته، ثم تُطهى بالطريقة المفضلة، سواء بالشواء أو غيره. ».