قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريح جثمان ياسمين ضحية خناقة جرمية مركز شباب الجزيرة
بعد شائعة تحوله جنسيا.. لؤي راغب علامة: الناس أصبحت تصدق أي شيء
مصادر عراقية تكشف تفاصيل القاعدة الإسرائيلية السرية في صحراء النخيب
مخالف وصادر له إزالة.. أول تعليق من محافظة الجيزة على هدم قصر بمنيل شيحة
كابو برازيلي ورقصة أنجولية وطيارة خصوصي.. 10 مشاهد مثيرة من تتويج الزمالك بالدوري
أسعار النفط ترتفع مجددا بعد تصريحات إيرانية جديدة بشأن مضيق هرمز
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية قصوى لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية
بعد حجب صفحات كروان مشاكل.. هؤلاء ينتظرون نفس المصير لنشر محتوى خادش للحياء
القبض على عاطلين سرقا حقيبة من سيارة تعطلت على طريق القليوبية
وصول طائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها إلى غزة
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
بيهرب كتير.. كواليس اصطحاب سيدة نجلها للمدرسة مكبلا بجنزير وقفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«فاكهة البدو» تتحدّى الزمن.. الأسماك المُجففة تراثٌ بدويٌّ يحفظه أهل جنوب سيناء رغم الحداثة|صور

الاسماك المجففة فى جنوب سيناء
الاسماك المجففة فى جنوب سيناء
ايمن محمد

اعتمد بدو جنوب سيناء، منذ القدم، على تجفيف الأسماك لمواجهة قسوة الحياة داخل التجمعات والوديان المنتشرة بين جبال المحافظة، في ظل غياب الكهرباء ووسائل التبريد، إذ كانت الأسماك تُجفف لتبقى صالحة للاستخدام لأطول فترة ممكنة دون تعرضها للتلف.

ورغم مظاهر الحداثة وتوصيل الكهرباء إلى مختلف المناطق، ما تزال هذه المهنة التراثية حاضرة بقوة، وما زالت الأسماك المجففة تحتفظ بمذاقها الخاص وسحرها لدى القبائل البدوية.

وقال حميد سعد، أحد العاملين في تجفيف الأسماك، إن هذه المهنة أصبحت نادرة بعد أن غزت المدنية الحديثة حياة البدو، مؤكدًا أن إتقانها ليس بالأمر السهل، لأنها موروث ينتقل عبر الأجيال من الآباء والأجداد، ويحتاج إلى حب وصبر للحفاظ على جودة الأسماك وقيمتها الغذائية.

وأوضح أن البدو لجأوا إلى هذه الطريقة قديمًا لمواجهة ظروف الحياة الصعبة داخل الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى أن عملية التجفيف تبدأ فور خروج الأسماك من البحر، حيث تُغسل جيدًا بالمياه، ثم تُفتح بطريقة معينة لإزالة الأحشاء والخياشيم الموجودة بالرأس.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن فصل الشوكة عن اللحم، ثم حشو السمكة بالملح وإغلاقها، وتركها ليوم كامل حتى تتخلص من المياه الموجودة بداخلها. وبعد ذلك تُغسل مرة أخرى لإزالة الأملاح نهائيًا، ثم تُعرض لأشعة الشمس حتى تجف تمامًا.

وأشار إلى أن مدة التجفيف تختلف حسب حجم السمكة ودرجة سطوع الشمس، فبعض الأنواع تجف خلال ثلاثة أيام، بينما تحتاج أنواع أخرى إلى نحو ستة أيام.

وأكد أن جميع أنواع الأسماك تصلح للتجفيف، إلا أن هناك أنواعًا يفضلها الزبائن، مثل: «الحريت، والرهو، والشبيح»، لكونها مناسبة للشواء بعد التجفيف، بينما تُستخدم أنواع أخرى في إعداد «الصيادية».

ووصف حميد السمك المجفف بأنه «فاكهة البدو»، نظرًا لغناه بالبروتين وأحماض «أوميجا 3»، مؤكدًا أنه يحتفظ بفوائده الصحية حتى مع التخزين لفترات طويلة، كما يُعتمد عليه في الولائم والعزائم البدوية.

ولفت إلى أن كل خمسة كيلو جرامات من السمك الطازج تنتج كيلو واحد فقط من السمك المجفف، وهو ما يفسر ارتفاع أسعاره، إذ يبدأ سعر الكيلو من 600 جنيه، ورغم ذلك يشهد إقبالًا كبيرًا بسبب قيمته الغذائية العالية.

وأشار إلى أن الأسماك المجففة يمكن أن تظل صالحة لسنوات دون تلف، موضحًا أنه قبل استخدامها تُنقع في مياه ساخنة حتى يستعيد اللحم طراوته، ثم تُطهى بالطريقة المفضلة، سواء بالشواء أو غيره.».

جنوب سيناء الاسماك المجففة طور سيناء حميد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ياسمين الخطيب

القلعة البيضاءُ تنشدُ لحنها.. ياسمين الخطيب تحتفل بتتويج الزمالك

ترشيحاتنا

العروض المسرحية

11عرضاً فنياً احتفالاً بعيد الأضحي في القاهرة والإسكندرية.. تعرف على أسعار التذاكر وأماكن المسارح

مراد مكرم

عافرت رغم الأزمات.. مراد مكرم يتغنى بالزمالك بعد حصد الدوري

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

بالصور

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد