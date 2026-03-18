حادث تصادم بطريق نويبع – طابا.. وفاة سائح وإصابة 4 بينهم سيدة حامل

شهد طريق نويبع – طابا، بالقرب من مدينة نويبع، حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما سياحية والأخرى ملاكي، ما أسفر عن وفاة سائح أجنبي وإصابة 4 أشخاص، بينهم 3 مصريين و سائح أجنبي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع سائح أجنبي وإصابة آخر من نفس الجنسية، كانا في طريقهما إلى منفذ طابا، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مصريين، بينهم سيدة حامل.

ودفعت الجهات المختصة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى طابا، فيما جرى نقل السائح المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ، ونقل المصابين المصريين الثلاثة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وكشفت الفحوصات الطبية إصابة السيدة الحامل بعدة كسور، بينما وُصفت الحالة العامة لباقي المصابين بالمتوسطة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، كما كُلفت إدارة المرور بإعداد تقرير فني يوضح أسباب وقوع التصادم.