تعليم جنوب سيناء يتوهج فنيا ويحصد 9 ميداليات بمسابقة لمحات من الهند

سجّل توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء حضورًا لافتًا على الساحة الفنية، بعد أن حصد طلابه 9 ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية في مسابقة السفارة الهندية للفنون «لمحات من الهند»، في دورتها التاسعة والعشرين، مؤكّدين تميّزهم وقدرتهم على المنافسة على مستوى الجمهورية.

وشارك الطلاب الفائزون في المعرض الفني وحفل التكريم الذي استضافه مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية، بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تحت إشراف عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وأمل الفحام، الموجه العام للتربية الفنية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبإشراف هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية، وبإشراف وتنفيذ مكتب مستشار التربية الفنية رباب عبد المحسن.

وتُنظم المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند، حيث أوضحت مستشارة التربية الفنية أن نسخة عام 2025 شهدت مشاركة واسعة من 22 محافظة، بإجمالي ما يقرب من 300 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الفائزين 360 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وشارك توجيه التربية الفنية بجنوب سيناء في فعاليات المسابقة تحت إشراف وكيل المديرية، وبمشاركة نيفين وهيب من إدارة شرم الشيخ، وهبة رأفت من إدارة طور سيناء، في تأكيد جديد على تفرّد طلاب جنوب سيناء، وتميّزهم الإبداعي، وقدرتهم على تمثيل محافظتهم بصورة مشرّفة في المحافل الفنية الكبرى.