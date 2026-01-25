قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يشهد أولمبياد اللياقة بمشاركة 700 لاعب بمناسبة عيد الشرطة
شوبير: رحيل سيف جعفر عن الزمالك بالمجان "غير مُرضٍ" .. وهذه تفاصيل العرض القطري
هيثم حسن: لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر
التراجع ضرورة ملحة..حزب الجيل: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يثير سخط المصريين بالخارج
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
تعليم جنوب سيناء يتوهج فنيا ويحصد 9 ميداليات بمسابقة لمحات من الهند

ايمن محمد

سجّل توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء حضورًا لافتًا على الساحة الفنية، بعد أن حصد طلابه 9 ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية في مسابقة السفارة الهندية للفنون «لمحات من الهند»، في دورتها التاسعة والعشرين، مؤكّدين تميّزهم وقدرتهم على المنافسة على مستوى الجمهورية.

وشارك الطلاب الفائزون في المعرض الفني وحفل التكريم الذي استضافه مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية، بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تحت إشراف عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وأمل الفحام، الموجه العام للتربية الفنية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبإشراف هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية، وبإشراف وتنفيذ مكتب مستشار التربية الفنية رباب عبد المحسن.

وتُنظم المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند، حيث أوضحت مستشارة التربية الفنية أن نسخة عام 2025 شهدت مشاركة واسعة من 22 محافظة، بإجمالي ما يقرب من 300 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الفائزين 360 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وشارك توجيه التربية الفنية بجنوب سيناء في فعاليات المسابقة تحت إشراف وكيل المديرية، وبمشاركة نيفين وهيب من إدارة شرم الشيخ، وهبة رأفت من إدارة طور سيناء، في تأكيد جديد على تفرّد طلاب جنوب سيناء، وتميّزهم الإبداعي، وقدرتهم على تمثيل محافظتهم بصورة مشرّفة في المحافل الفنية الكبرى.

جنوب سيناء مسابقة لمحات من الهند

