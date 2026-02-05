قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

النيابة العامة تحيل المتهم ببيع صفحات شيرين عبدالوهاب للمحاكمة أمام جنح القاهرة الاقتصادية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
تقى الجيزاوي

صدر بيان عن مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، أعلن فيه أن النيابة العامة قد حددت جلسة محاكمة عاجلة للشخص المتهم بمحاولة بيع الصفحات الإلكترونية الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب والاستيلاء عليها والتربح منها دون وجه حق.

وأوضح البيان أن القضية تحمل رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية، وقد تقرر تحديد جلسة السبت الموافق 21 فبراير 2026، لنظرها أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.

وأشار المستشار ياسر قنطوش إلى أن المتهم في القضية هو محمود محمد حسين سرور، مؤكدا أن الإجراءات القانونية جاءت في إطار حماية الحقوق القانونية والأدبية والمالية للفنانة شيرين عبدالوهاب، والتصدي لأي محاولات لاستغلال اسمها أو منصاتها الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكد البيان أن المكتب القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب سيتابع القضية حتى صدور حكم قضائي رادع، حفاظا على حقوق الفنانة، واحتراما للقانون.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، ببراءة شيرين عبدالوهاب من اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل.

وفي بداية الجلسة استمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق محامي المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، وادعى المجني عليه مدنيًا بـ200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت أسندت جهات التحقيق إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب تهمة سب وقذف مدير حساباتها.

وجاء في أمر الإحالة لانه في ۲٠٢٥/٠٥/٠٥ بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد - محافظة الجيزة، سبت المجني عليه / محمود حسين  بأن وجهت اليه الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أساءت استعمال وسائل الاتصالات بأن وجهت عبارات سب للمجني عليه محمود حسين  محل الاتهام الأول عن طريق الهاتف المحمول على النحو المبين بالأوراق.

شيرين عبدالوهاب ياسر قنطوش براءة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

أحمد إبراهيم

أحمد إبراهيم: الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بضوابط العمرة ولا منع للرحلات

الأنبا باسيليوس والراهبات الفرنسيسكانيات

الأنبا باسيليوس يترأس قداس النذور الدائمة لراهبتين فرنسيسكان

وصول الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري

وصول الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد