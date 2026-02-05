النيابة العامة تحيل المتهم ببيع صفحات شيرين عبدالوهاب للمحاكمة أمام جنح القاهرة الاقتصادية

صدر بيان عن مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، أعلن فيه أن النيابة العامة قد حددت جلسة محاكمة عاجلة للشخص المتهم بمحاولة بيع الصفحات الإلكترونية الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب والاستيلاء عليها والتربح منها دون وجه حق.

وأوضح البيان أن القضية تحمل رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية، وقد تقرر تحديد جلسة السبت الموافق 21 فبراير 2026، لنظرها أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.

وأشار المستشار ياسر قنطوش إلى أن المتهم في القضية هو محمود محمد حسين سرور، مؤكدا أن الإجراءات القانونية جاءت في إطار حماية الحقوق القانونية والأدبية والمالية للفنانة شيرين عبدالوهاب، والتصدي لأي محاولات لاستغلال اسمها أو منصاتها الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكد البيان أن المكتب القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب سيتابع القضية حتى صدور حكم قضائي رادع، حفاظا على حقوق الفنانة، واحتراما للقانون.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، ببراءة شيرين عبدالوهاب من اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل.

وفي بداية الجلسة استمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق محامي المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، وادعى المجني عليه مدنيًا بـ200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت أسندت جهات التحقيق إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب تهمة سب وقذف مدير حساباتها.

وجاء في أمر الإحالة لانه في ۲٠٢٥/٠٥/٠٥ بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد - محافظة الجيزة، سبت المجني عليه / محمود حسين بأن وجهت اليه الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أساءت استعمال وسائل الاتصالات بأن وجهت عبارات سب للمجني عليه محمود حسين محل الاتهام الأول عن طريق الهاتف المحمول على النحو المبين بالأوراق.