قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعماراً لبيوت الله.. الأوقاف تفتتح 69 مسجدًا غداً الجمعة

مساجد جديدة
مساجد جديدة
محمد صبري عبد الرحيم

تواصل وزارة الأوقاف، جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح ٦٩ مسجدًا، غدًا الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء (٦) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٤٧) مسجدًا، وصيانة وتطوير (١٦) مسجدًا.


وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٦٤٣) مسجدًا من بينها (٥٠٠) مسجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٤٣) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤١٣٢) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٥ مليارًا و ٧٠٦ مليون جنيه.


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الإسماعيلية:


تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية الضبعية – مركز فايد، ومسجد عمرو بن العاص بقرية أبو خروع – مركز أبو صوير.


وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية جزيرة ببا – مركز ببا.
تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم بقرية بياض العرب – مركز بني سويف.
تم صيانة وتطوير مسجد الملط بقرية الفنت الشرقية – مركز الفشن؛ ومسجد القصبة بقرية القصبة مركز سمسطا.


وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد العمري بقرية سندنهور – مركز بنها.
تم إنشاء وبناء مسجد التوحيد بمنطقة الغنامة – مركز قليوب.
تم صيانة وتطوير مسجد سيدي محمد البحيري بقرية أكياد دجوي – مركز طوخ.


وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ تغيان بقرية كوم جابر – مركز أبو تشت؛ ومسجد حميد حسن بقرية الكلاحين – مركز فقط؛ ومسجد البعيات بقرية بني برزة – مركز أبو تشت. 
تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية البياضية – مركز قنا؛ ومسجد آل عطاي بقرية العقب – مركز قوص.


وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة الشيخ بطيخ – مركز دار السلام؛ ومسجد آل محمد القرم بنجع التلول الغربية بقرية بندار الكرمانية – مركز سوهاج؛ ومسجد أبو طالب بالميعصرة بقرية برديس – مركز البلينا.
تم صيانة وتطوير مسجد علي بن أبي طالب بقرية أولاد نصير – مركز سوهاج.
وفي محافظة الإسكندرية:
تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بقرية رحيم - بنجر السكر – برج العرب.


وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الشيشيني بقرية سامول – مركز المحلة الكبرى؛ ومسجد عزبة الأبياري بقرية نشيل – مركز قطور.
تم إنشاء وبناء مسجد عبد الحميد سلام بقرية تلبنت قيصر – مركز طنطا.
تم صيانة وتطوير مسجد الصفاء الأحمدي بقرية سيجر – مركز طنطا.


وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد تعز بعزبة القزاقزة بقرية الحوتة – مركز المنزلة؛ ومسجد الرحمة بعزبة عبد النبي بقرية الميهي – مركز تمي الأمديد؛ والمسجد الكبير بقرية منشية عزت – مركز السنبلاوين؛ والمسجد الكبير بقرية منشأة شومان بجمصة – مركز الستاموني.


وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد البدوي بقرية نزلة البدوي – مركز ديروط؛ ومسجد أولاد أبو طاقية بقرية المندرة بحري – مركز ديروط؛ ومسجد الرحمة بجزيرة أولاد علام شرق – مركز البداري؛ ومسجد السلام – مركز القوصية؛ ومسجد محمد عثمان بقرية سلام – مركز أسيوط.
تم إنشاء وبناء مسجد الشهيد شاهر عبد الرجال بالطامية البحرية بقرية دير القصير – مركز القوصية؛ ومسجد عباد الرحمن القبلي بقرية بني رافع – مركز منفلوط.


وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الشكر بعزبة السيد حجازي بقرية قرملة – مركز بلبيس؛ ومسجد أبو بكر الصديق 9 سبتمبر – مركز الصالحية الجديدة؛ ومسجد الرحمة بعزبة العرب – مركز الإبراهيمية؛ ومسجد الرحمن بقرية الفواقسة – مركز ههيا؛ ومسجد الرحمن بعزبة القرارمة – مركز منشأة أبو عمر؛ ومسجد الرحمن بعزبة مخالي بقرية قنتير – مركز فاقوس؛ ومسجد الفتح بقرية المناصرة – مركز مشول السوق.
تم إنشاء وبناء مسجد الفاروق بمنطقة 4 B- مدينة العاشر من رمضان.


وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بعزبة محمد مبروك بقرية الكنايس – مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمة بعزبة السرت بقرية بسنتواي – مركز أبو حمص؛ ومسجد التقوى بقرية كوم أشو – مركز كفر الدوار؛ ومسجد التقوى بقرية منشأة رزافة – مركز شبرا خيت؛ ومسجد القومية الكبير بعزبة 1/6 بقرية كوم أشو – مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمة بقرية العزه شمال التحرير – مركز أبو المطامير.


وفي محافظة المنوفية:
تم إحلال وتجديد مسجد سيدي عبد الله بقرية ميت شهالة – مركز الشهداء؛ ومسجد عاطف السادات بقرية كفر هلال – مركز بركة السبع؛ ومسجد سيدي ناصر بقرية بهواش – مركز منوف.
تم صيانة وتطوير مسجد العباسي – مركز شبين الكوم؛ ومسجد النجارين بعزبة النجارين – مركز الباجور، ومسجد المتولي – مركز ومدينة منوف.


وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد المسجد القديم بالندايرة بقرية القومسيون - مركز مطوبس؛ ومسجد عزبة جابر بعزبة جابر – مركز سيدي سالم؛ ومسجد زبيدة القبلية بقرية زبيدة القبلية – مركز سيدي سالم؛ ومسجد القلشاني بقرية كوم دميس  - مركز مطوبس؛ ومسجد الرحمن بعزبة داود فتحي بقرية بطيطة - مركز كفر الشيخ؛ ومسجد الحطيني بقرية الحطيني غرب تيره – مركز الحامول؛ والمسجد الكبير بقرية العمار – مركز سيدي سالم.
تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية الخاشعة – مركز بلطيم؛ ومسجد فجر الإسلام بقرية شباس عمير – مركز قلين.


وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية نقاليفة – مركز سنورس؛ ومسجد الزراعة – مركز إطسا.
وفي محافظة الجيزة:
تم صيانة وتطوير مسجد الحكومي الغربي – مركز العياط.


وفي محافظة أسوان:
تم صيانة وتطوير مسجد عادل بن رباح بالناصرية الوسطى – مركز أسوان؛ ومسجد الفرقان بنجع الشماخية – مدينة البصيلية  - مركز إدفو.


وفي محافظة شمال سيناء:
تم صيانة وتطوير مسجد الهبيدي بقرية الظهير – مركز الشيخ زويد.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف مساجد افتتاح مساجد وزارة الأوقاف تجديد المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد سير العمل من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أسعار الفراخ اليوم

الكيلو يصل إلى 115 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير

لعبة روبلوكس

شديدة الخطورة| حظر لعبة روبلوكس فى مصر.. كيف تحمى أطفالك منها؟

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد