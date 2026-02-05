جيش الاحتلال يشن هجمات بمناطق متفرقة في لبنان

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان زاعما أنها ردًا على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة.

وقال جيش الاحتلال إن هذه الغارات جاءت ردًا على انتهاكات حزب الله المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

في وقت سابق من يوم الخميس، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة قرب الخط الأصفر شخصا يقترب ويشكل تهديدًا مباشرًا للجنود.

وأكد جيش الاحتلال أنه تحرك لإزالة التهديد وقتل الشخص الذي اقترب من الخط الأصفر وفق زعمه.

وأكد أن "قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية لا تزال منتشرة وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد مباشر".