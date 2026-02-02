قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس جوزيف عون :لبنان يولى أهمية كبيرة لمشاركة أسبانيا فى مؤتمر دعم الجيش

 أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون خلال المحادثات التى أجراها مع رئيس الحكومة الاسبانيا بيدرو سانشيز أن لبنان يولي أهمية كبيرة لمشاركة مدريد في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في الخامس من مارس المقبل.

كما أعرب عن أمله في الحصول على دعم إسبانيا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي وتفعيل شروط التبادل التجاري مع إسبانيا لاسيما زيادة الصادرات اللبنانية إليها وتقليص الفجوة في الميزان التجاري من خلال تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الإسبانية.

من جهته اكد بيدرو سانشيز ان بلاده تدعم الخطوات التي يتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية في سبيل تعزيز الامن والاستقرار في لبنان..مشددا على ان اسبانيا عازمة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان في مختلف المجالات بالاضافة الى ان توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سيساهم في اعطاء التعاون بين البلدين اهمية خاصة.

ولفت الى ان مسألة بقاء وحدات اسبانية في الجنوب بعد استكمال انسحاب "اليونيفيل" ستكون موضع دراسة مع دول الاتحاد الاوروبي.

كما تركز البحث بين الجانبين حول الوضع فى الشرق الاوسط وأهمية دفع عملية السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

يذكر انه بعد انتهاء المحادثات تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين الطرفين بحضور الرئيس عون وسانشيز فى مجال

التعليم والتدريب الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، تهدف الى تعزيز التعاون بين المعاهد والاكاديميات الدبلوماسية وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية بالاضافة الى مذكرة تفاهم فى مجال

التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة اللبنانية ووزارة الزراعة الاسبانية..بالاضافة الى مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين المكتبة الوطنية

