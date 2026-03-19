دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

حذر خبراء صحة العيون من المخاطر المحتملة لاستخدام الرموش الصناعية الدائمة (Eyelash Extensions)، وهي من أشهر إجراءات التجميل حاليًا، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى التهابات في الجفون ومشكلات صحية بالعين إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

وأوضح أطباء، وفق تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، أن تركيب الرموش الصناعية يتم من خلال تثبيت ألياف صناعية أو حريرية أو من فرو المنك على الرموش الطبيعية باستخدام مواد لاصقة قوية مقاومة للماء، وهو ما قد يسبب مضاعفات لدى بعض الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة تركيب الرموش قد تتراوح بين 60 و150 جنيهًا إسترلينيًا، وتحتاج إلى إعادة تركيب كل أسبوعين أو ثلاثة للحفاظ على شكلها.

حالة طبية تكشف المضاعفات

كشف تقرير طبي عن حالة سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا كانت تستخدم الرموش الصناعية لمدة 5 سنوات، حيث تعرضت لمشاكل في العين بعد خضوعها لعملية قيصرية تحت التخدير الكلي.

وأرجع الأطباء ذلك إلى أن الرموش الصناعية الطويلة منعت الجفون من الانغلاق الكامل أثناء الجراحة، ما صعّب استخدام وسائل حماية العين التقليدية، مما أدى لاحقًا إلى:

ـ خدش بسيط في القرنية.

ـ التهاب الجفون.

ـ جفاف العين.

أعراض قد تظهر بسبب إكستنشن الرموش

وأكد الخبراء أن بعض المستخدمين قد يعانون من أعراض مثل:

ـ احمرار العين.

ـ حكة وتورم الجفون.

ـ تهيج العين.

ـ قشور حول خط الرموش.

ـ الشعور بجفاف العين.

كما أن تجنب تنظيف الرموش للحفاظ عليها لفترة أطول قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا والأوساخ، مما يزيد خطر الالتهابات.

أضرار أخرى محتملة

وحذر الأطباء أيضًا من أن الرموش الصناعية الثقيلة قد:

ـ تمنع إغلاق العين بشكل كامل.

ـ تؤثر على الغدد الدهنية في الجفن.

ـ تزيد خطر قرح القرنية والتهاباتها.

ـ تؤدي في بعض الحالات إلى تساقط الرموش الطبيعية.

مخاطر سيروم تطويل الرموش

وفي سياق متصل، أشار الخبراء إلى أن بعض سيرومات تطويل الرموش قد تحتوي على مواد مشابهة لأدوية علاج الجلوكوما، والتي قد تسبب آثارًا جانبية مثل:

ـ تهيج العين.

ـ تغير لون العين بشكل دائم.

ـ اسمرار الجلد حول العين.

ـ ترهل الجفون.

ـ نمو شعر غير مرغوب فيه حول العين.

وكشفت تحقيقات أن نحو ربع منتجات سيروم الرموش في المملكة المتحدة قد تحتوي على هذه المواد دون علم المستخدمين.

ما هو التهاب الجفون (Blepharitis)؟

وتعتبر التهاب الجفون هو حالة شائعة تسبب تورمًا وحكة في الجفون، وغالبًا لا تكون خطيرة ويمكن علاجها من خلال تنظيف الجفون يوميًا.، ومن أعراض التهاب الجفون:

ـ ألم في الجفون.

ـ حكة في العين.

ـ الإحساس بوجود رمل داخل العين.

ـ قشور حول جذور الرموش.

ـ التصاق الجفون عند الاستيقاظ.

ومن ابرز أسباب التهاب الجفون:

ـ البكتيريا الموجودة على الجلد.

ـ أمراض جلدية مثل التهاب الجلد الدهني.

ـ خلل في إفراز الغدد الدهنية بالجفون.

ويؤكد الخبراء أن هذه الحالة غير معدية.

نصائح لتقليل مخاطر الرموش الصناعية

ينصح الأطباء باتباع عدة احتياطات منها:

ـ تركيب الرموش في مراكز موثوقة.

ـ تنظيف الرموش بانتظام.

ـ تجنب الرموش الثقيلة جدًا.

ـ التوقف فورًا عند ظهور أي تهيج.

ـ استشارة طبيب عيون عند ظهور أعراض غير طبيعية.