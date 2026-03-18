الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أن تناول الفيتامينات المتعددة يومياً قد يساعد على إبطاء الشيخوخة البيولوجية وتحسين الصحة العامة، لكن الخبراء يؤكدون أنها ليست بديلاً عن النظام الغذائي الصحي، بل مكمل له.

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Daily Mail، أوضح خبراء التغذية أن تناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات قد يقلل من معدل التقدم في العمر بيولوجياً بنحو 4 أشهر خلال عامين في المتوسط، وهو ما يعكس تأثيراً إيجابياً على الصحة العامة وطول العمر.

وأكدت خبيرة التغذية الدكتورة كاري روكستون أن معظم الأشخاص يمكنهم الاستفادة من هذه المكملات، خاصة إذا كانت مناسبة لمرحلتهم العمرية ونمط حياتهم الغذائي.

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

هل يمكن الاعتماد على الفيتامينات بدلاً من الغذاء؟

ويحذر الخبراء من الاعتقاد الخاطئ بأن الفيتامينات المتعددة يمكن أن تعوض النظام الغذائي المتوازن، حيث يجب الحصول على العناصر الغذائية الأساسية من:
الخضروات والفواكه
الحبوب الكاملة
الأسماك الدهنية
البروتينات الصحية

ولكن في الواقع، تشير الدراسات إلى أن الكثير من الأشخاص لا يحصلون على احتياجاتهم اليومية من الفيتامينات والمعادن، مما يجعل المكملات خياراً مساعداً.

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

من الأكثر احتياجاً للفيتامينات المتعددة؟

ويرى الخبراء أن بعض الفئات قد تستفيد أكثر من غيرها، مثل:
ـ كبار السن بسبب ضعف امتصاص العناصر الغذائية

ـ النساء الحوامل بسبب الحاجة لحمض الفوليك

ـ المراهقين لدعم النمو وصحة العظام

ـ النباتيين بسبب نقص بعض الفيتامينات مثل B12

ـ الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية قاسية

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

ما أهم الفيتامينات الموجودة في المكملات

تحتوي الفيتامينات المتعددة عادة على:
فيتامين A
فيتامين B المركب
فيتامين C
فيتامين D
فيتامين E
فيتامين K
معادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك

ويتم تقسيمها إلى:
فيتامينات تذوب في الماء مثل فيتامين C وB (لا يخزنها الجسم)
فيتامينات تذوب في الدهون مثل A وD وE وK (يمكن تخزينها في الجسم)

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

متى يجب تناول الفيتامينات المتعددة؟

وينصح الخبراء بتناول الفيتامينات مع وجبة تحتوي على دهون صحية لتحسين الامتصاص، ويفضل تناولها مع الغداء أو العشاء.
كما يؤكدون أن النتائج لا تظهر بسرعة، لأن دورها الأساسي هو سد النقص الغذائي وليس إعطاء طاقة فورية.

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

هل هناك أشخاص يجب أن يتجنبوا بعض الفيتامينات؟

يجب على الحوامل تجنب الجرعات العالية من فيتامين A، يجب استشارة الطبيب قبل تناول المكملات مع الأمراض المزمنة، يجب عدم تجاوز الجرعات الموصى بها

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

نصائح مهمة عند اختيار الفيتامينات

وينصح خبراء التغذية بـ:
شراء المنتجات من شركات موثوقة
ـ تجنب المنتجات مجهولة المصدر
ـ استشارة الصيدلي أو الطبيب
ـ اختيار مكمل مناسب للعمر والحالة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

الزمالك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة برحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الطالب زياد محمد حجاج

الأزهر يقدم الموهبة التاسعة من نوابغه.. زياد محمد 17 عاما يؤم المصلين في التراويح

مصحف

الأزهر يرد على شبهة ظهور نبي جديد: انحراف في الفهم

بالصور

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل طاسة البطاطس بالجبنة في الفرن

طريقة عمل طاسة البطاطس بالجبنة
طريقة عمل طاسة البطاطس بالجبنة
طريقة عمل طاسة البطاطس بالجبنة

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد