دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

كشفت دراسة حديثة أن تناول الفيتامينات المتعددة يومياً قد يساعد على إبطاء الشيخوخة البيولوجية وتحسين الصحة العامة، لكن الخبراء يؤكدون أنها ليست بديلاً عن النظام الغذائي الصحي، بل مكمل له.

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Daily Mail، أوضح خبراء التغذية أن تناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات قد يقلل من معدل التقدم في العمر بيولوجياً بنحو 4 أشهر خلال عامين في المتوسط، وهو ما يعكس تأثيراً إيجابياً على الصحة العامة وطول العمر.

وأكدت خبيرة التغذية الدكتورة كاري روكستون أن معظم الأشخاص يمكنهم الاستفادة من هذه المكملات، خاصة إذا كانت مناسبة لمرحلتهم العمرية ونمط حياتهم الغذائي.

هل يمكن الاعتماد على الفيتامينات بدلاً من الغذاء؟

ويحذر الخبراء من الاعتقاد الخاطئ بأن الفيتامينات المتعددة يمكن أن تعوض النظام الغذائي المتوازن، حيث يجب الحصول على العناصر الغذائية الأساسية من:

الخضروات والفواكه

الحبوب الكاملة

الأسماك الدهنية

البروتينات الصحية

ولكن في الواقع، تشير الدراسات إلى أن الكثير من الأشخاص لا يحصلون على احتياجاتهم اليومية من الفيتامينات والمعادن، مما يجعل المكملات خياراً مساعداً.

من الأكثر احتياجاً للفيتامينات المتعددة؟

ويرى الخبراء أن بعض الفئات قد تستفيد أكثر من غيرها، مثل:

ـ كبار السن بسبب ضعف امتصاص العناصر الغذائية

ـ النساء الحوامل بسبب الحاجة لحمض الفوليك

ـ المراهقين لدعم النمو وصحة العظام

ـ النباتيين بسبب نقص بعض الفيتامينات مثل B12

ـ الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية قاسية

ما أهم الفيتامينات الموجودة في المكملات

تحتوي الفيتامينات المتعددة عادة على:

فيتامين A

فيتامين B المركب

فيتامين C

فيتامين D

فيتامين E

فيتامين K

معادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك

ويتم تقسيمها إلى:

فيتامينات تذوب في الماء مثل فيتامين C وB (لا يخزنها الجسم)

فيتامينات تذوب في الدهون مثل A وD وE وK (يمكن تخزينها في الجسم)

متى يجب تناول الفيتامينات المتعددة؟

وينصح الخبراء بتناول الفيتامينات مع وجبة تحتوي على دهون صحية لتحسين الامتصاص، ويفضل تناولها مع الغداء أو العشاء.

كما يؤكدون أن النتائج لا تظهر بسرعة، لأن دورها الأساسي هو سد النقص الغذائي وليس إعطاء طاقة فورية.

هل هناك أشخاص يجب أن يتجنبوا بعض الفيتامينات؟

يجب على الحوامل تجنب الجرعات العالية من فيتامين A، يجب استشارة الطبيب قبل تناول المكملات مع الأمراض المزمنة، يجب عدم تجاوز الجرعات الموصى بها

نصائح مهمة عند اختيار الفيتامينات

وينصح خبراء التغذية بـ:

شراء المنتجات من شركات موثوقة

ـ تجنب المنتجات مجهولة المصدر

ـ استشارة الصيدلي أو الطبيب

ـ اختيار مكمل مناسب للعمر والحالة الصحية