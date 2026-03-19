لمواجهة العنصرية .. الدوري الإسباني يطلق كرة جديدة

في تحرك لافت يعكس تصاعد الجهود لمواجهة التمييز داخل الملاعب، أعلنت رابطة الدوري الإسباني إطلاق كرة جديدة سيتم استخدامها خلال مباريات الجولة المقبلة من منافسات الدوري الإسباني، وذلك في إطار حملة تهدف إلى مكافحة العنصرية وتعزيز قيم الاحترام والمساواة.

وتحمل الكرة الجديدة دلالات رمزية، حيث تأتي كجزء من مبادرة توعوية تسعى لتسليط الضوء على الظاهرة المتكررة في بعض الملاعب الإسبانية، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة حوادث عنصرية استهدفت عددًا من اللاعبين، خاصة من ذوي البشرة السمراء.

وتسعى رابطة الليجا من خلال هذه الخطوة إلى إرسال رسالة واضحة بأن كرة القدم يجب أن تظل مساحة للتسامح والتنوع، بعيدًا عن أي ممارسات تمييزية، في ظل تزايد الضغوط على الجهات المنظمة لاتخاذ مواقف أكثر حسمًا تجاه هذه الظاهرة.

وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من الوقائع التي أثارت جدلًا واسعًا داخل إسبانيا وخارجها، ودعوات متكررة من لاعبين وأندية بضرورة تشديد العقوبات على الجماهير المتورطة في مثل هذه التصرفات.

ومن المنتظر أن تحظى هذه الخطوة بمتابعة واسعة خلال الجولة المقبلة، في ظل آمال بأن تسهم في رفع الوعي الجماهيري، والحد من السلوكيات العنصرية داخل المدرجات، تمهيدًا لبيئة كروية أكثر احترامًا وعدالة للجميع.