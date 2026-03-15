الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

عبدالله هشام

يستضيف فريق برشلونة نظيره إشبيلية مساء الأحد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة جدول الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، ما يمنح أصحاب الأرض أفضلية واضحة على الورق رغم حاجة الفريقين الماسة للنقاط.

ويأمل برشلونة في استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله 1-1 مع نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما يسعى لتعويض خسارته الثقيلة 4-1 أمام إشبيلية في مواجهة الدور الأول.

ومن المتوقع أن يلعب برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: تشافي إسبرات - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.

الوسط: إريك جارسيا - مارك كاسادو.

الوسط المهاجم: لامين يامال - فيرمين لوبيز - ماركوس راشفورد.

الهجوم: فيران توريس.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، إضافة إلى سجله القوي على أرضه، حيث فاز في آخر ست مباريات خاضها على ملعبه في المسابقة مسجلًا 18 هدفًا مقابل هدفين فقط.

في المقابل، يطمح إشبيلية للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، خاصة بعدما تجنب الخسارة في آخر ثلاث مباريات بالدوري، محققًا فوزًا وتعادلين.

لكن الفريق الأندلسي يعاني خارج ملعبه هذا الموسم، إذ حقق انتصارًا واحدًا فقط في آخر ست مباريات خارج أرضه، وهو ما يزيد من صعوبة مهمته أمام متصدر الدوري في المواجهة المرتقبة.

