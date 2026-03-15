رغم تألق حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس

خسر فريق شباب برشلونة تحت 19 عامًا نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025/2026 أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-4، في مباراة أقيمت على ملعب "أنكسو كارو".

جاءت المباراة قوية من جانب ريال بيتيس الذي فرض إيقاعه منذ البداية، حيث افتتح التسجيل عبر روبن دي سا في الدقيقة 17، ثم عزز كارلوس دي روا التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الفريق الأندلسي هدفًا ثالثًا في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ليغادر الفريقان إلى الاستراحة بتفوق واضح لبيتيس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، قلص دي فوفانا الفارق بهدف لبرشلونة في الدقيقة 56، إلا أن ريال بيتيس رد سريعًا بهدف رابع في الدقيقة 63 ليحسم اللقاء بنتيجة 4-1.

ورغم النتيجة، برز اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم بمستوى مميز طوال المباراة، حيث شارك في جميع تحركات هجوم برشلونة وخلق عدة فرص للتسجيل، محاولاً تسجيل هدفين مؤكدين في الدقيقتين 61 و78، لكن تصديات الحارس حالت دون ذلك.

وتعد هذه المباراة أول تجربة كبيرة لعبد الكريم على مستوى النهائيات مع برشلونة، حيث أكد حضوره وتأثيره داخل الملعب، ويظل اللاعب تحت الأضواء بعد انتقاله مؤخرًا من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة، مع توقعات بمزيد من الفرص لتحقيق أول ألقابه مع البلوجرانا في المستقبل القريب.