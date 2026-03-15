قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد 15 مارس
برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية
الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات
أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها
وسط حزن شديد.. أهالي قرية القشيش يشيعون جنازة جثامين 3 أطفال في حريق منزلهم
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا محادثات مباشرة مع لبنان قريبا
رئيس الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد أنها النواة الأساسية لتماسك المجتمع
بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تحتفل بليلة القدر وتكرم الفائزين بـ دولة التلاوة والعالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية
تأجيل محتمل للفيناليسيما في قطر.. واقتراح موعد جديد لإنقاذ القمة
سبب استدعاء الأعلى للإعلام الممثل القانوني لقناة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبدالكريم في تشكيل برشلونة الأساسي أمام ريال بيتيس بنهائي كأس إسبانيا

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

يستعد حمزة عبدالكريم نجم الأهلي المعار لفريق برشلونة لتحقيق أول ألقابه مع الفريق الكتالوني حيث يواجه فريق ريال بيتيس في نهائي كأس إسبانيا تحت 19 سنة.

ويشارك حمزة عبدالكريم في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام ريال بيتيس بعد تالقه في المباريات السابقة.

وتنطلق مباراة نهائي كأس إسبانيا تحت 19 سنة اليوم في تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل حمزة عبدالكريم اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما ساهم في تسجيل هدف وصنع أخر خلال مباراتين مع الفريق الكتالوني بعد الانضمام لهم.

اعفاء حمزة عبدالكريم من معسكر منتخب مصر

جاء ذلك بعدما اتخذ وائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب، مواليد 2007، قراراً فنياً مدروساً بإعفاء اللاعب حمزة عبدالكريم من المشاركة في المعسكر المقبل للفريق، المقرر في الفترة من 23 مارس الحالي وحتى 31 من الشهر نفسه، والذي تتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب الجزائري.

ويأتي القرار في إطار فلسفة الجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين المحترفين، وفق مصلحة اللاعب وتطور مستواه البدني والفني، خصوصاً مع ارتباطاته الرسمية المهمة مع فريقه برشلونة الإسباني للشباب، خلال فترة الأجندة الدولية.

وحرصاً على منح اللاعب فرصة أكبر لاكتساب الاحتكاك التنافسي والخبرة الميدانية في بيئة أوروبية متطورة، ونظراً لتأخر اشتراكه مع فريقه بسبب إنهاء الأوراق اللازمة، فقد تم التوافق على بقائه مع ناديه، إيماناً بأن تطوره الحالي سينعكس إيجابياً على أدائه مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

جاء ذلك، خلال تواصل وائل رياض، هاتفياً مع اللاعب، للإشادة بمستواه المتميز خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد إحرازه هدفاً وتسببه في ركلة جزاء في مباراته الأخيرة مع فريق برشلونة تحت 19 عاماً، خاصة وأن اللاعب ابلغ مدربه بامتلاكه حظوظاً للمشاركة أيضاً مع الفريق الثاني للنادي الإسباني في الفترة المقبلة، مما يؤدى إلى تعزيز خبراته وتطوير مستواه الاحترافي.

وتؤكد هذه الخطوة، حرص الجهاز الفني على المتابعة الدقيقة لجميع عناصر المنتخب، سواء داخل مصر أو خارجها، وإعطاء الأولوية للمصلحة الطويلة الأمد للكرة المصرية على الحسابات

كأس إسبانيا حمزة عبدالكريم الأهلي برشلونة ريال بيتيس

