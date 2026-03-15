الأهلي ضعف القيمة التسويقية للترجي التونسي قبل موقعة دوري الأبطال

يستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

ويحمل لقاء الترجي والأهلي طعما خاصا بإعتباره ديربي عربي خاص بين فريقين مميزين على كافة المستويات وحمل التاريخ معهم مواجهات ممتعة.

ويتفوق الأهلي على الترجي التونسي قبل انطلاق المباراة بفضل القيمة التسويقية المرتفعة للمارد الأحمر في الموسم الحالي بعد إجراءاه عدة صفقات مميزة.

وسجل النادي الأهلي قيمة تسويقية بنحو 37.05 مليون يورو ويعد تريزيجيه هو صاحب أعلى قيمة تسويقية في الفريق ب4.5 مليون يورو بالتساوي مع إمام عاشور وخلفهم زيزو بـ 4 مليون يورو فقط.

فيما سجل فريق الترجي التونسي قيمة تسويقية وصلت لنحو 20.25 مليون يورو وتصدر يان ساس قائمة الأغلى بين صفوف الفريق التونسي ب1.70 مليون يورو وخلفه يوسف بيلايلي بـ1.50 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

وتقام مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة.