تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي قبل موقعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

وتقام مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي

لعب الأهلي والترجي 24 مباراة في مختلف البطولات وحقق الأحمر الفوز في 13 مباراة مقابل 4 انتصارات للترجي التونسي وتعادلا في 7 لقاءات

سجل لاعبو الأهلي 31 هدف في شباك الترجي بينما استقبل الأحمر 15 هدف فقط.

قائمة الأهلى ضد الترجى التونسى

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة الترجى في تونس كالتالى:

محمد الشناوي، أشرف بن شرقي، مصطفى شوبير، يوسف بلعمري، سيحا، هادي رياض، حمزة علاء، إمام عاشور، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد على بن رمضان، أحمد عيد، ياسر إبراهيم، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمرو الجزار، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، محمد شكري، محمد هاني، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات.