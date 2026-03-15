شهادة خبرة| التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل
هل يبطل صيام المرأة بسبب ملابسها غير المحتشمة؟.. الإفتاء تجيب
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 7415 جنيهًا
دعاء ليلة القدر لنفسي .. 7 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
اعتراف بإسرائيل.. تفاصيل مقترح فرنسي لوقف الحرب بين الاحتلال ولبنان
هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت
قبل قمة رادس الليلة.. 5 عوامل تحسم حسابات الأهلي في مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا
شاهد.. استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي التونسي
إيران تعلن اعتقال 20 شخصًا في أورميا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
موعد إجازة عيد الفطر في القطاعين الخاص والعام
أعراض وجود خلل في كهرباء القلب .. جمال شعبان يكشف
موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم الأحد في دوري أبطال أفريقيا

محمد سمير

يستضيف ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.
 

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
 

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة

وتحمل هذه المباراة طابعًا خاصًا لدى جماهير الكرة العربية والإفريقية، حيث اعتادت مواجهات الفريقين على الإثارة والندية، ما جعلها تُلقب بـ“كلاسيكو العرب” نظرًا لقيمتها التاريخية الكبيرة بين عملاقين من أكبر أندية القارة السمراء.

الأهلي يبحث عن تأكيد الهيمنة القارية

يدخل الأهلي اللقاء بطموحات كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسهل مهمته قبل مباراة الإياب في القاهرة. ويأمل الفريق المصري في مواصلة نتائجه القوية في البطولة وتعزيز مكانته كأحد أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري.

ويعتمد الأهلي على خبرات لاعبيه في مثل هذه المواجهات الكبرى، إضافة إلى الشخصية القوية التي يظهر بها الفريق في الأدوار الإقصائية من البطولة. ويسعى “المارد الأحمر” إلى فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى للخروج بنتيجة تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة.

الترجي يعول على الأرض والجماهير

على الجانب الآخر، يدخل الترجي التونسي المواجهة بدوافع قوية، حيث يطمح لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره من أجل وضع قدم في الدور نصف النهائي.
ويأمل الفريق التونسي في استغلال الأجواء الحماسية داخل ملعب رادس، المعروف بصعوبته على الفرق الضيفة، من أجل كسر التفوق الأهلاوي في المواجهات الأخيرة بين الفريقين.

كما يعول الترجي على خبرة لاعبيه في البطولات القارية، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير المتوقع في هذه القمة الإفريقية المرتقبة.

قائمة الأهلى ضد الترجى التونسى

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة الترجى في تونس كالتالى: محمد الشناوي، أشرف بن شرقي، مصطفى شوبير، يوسف بلعمري، سيحا، هادي رياض، حمزة علاء، إمام عاشور، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد على بن رمضان، أحمد عيد، ياسر إبراهيم، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمرو الجزار، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، محمد شكري، محمد هاني، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

مفاجاة.. كواليس جديدة لجريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

الغندور

رسالة قوية من خالد الغندور بعد واقعة أحمد فتوح في الكونفدرالية الأفريقية

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

ترشيحاتنا

محمد ابراهيم

بعد التعادل في الكونغو.. محمد ابراهيم يشارك صورة مع نجمي الزمالك

منتخب مصر لكرة الهدف

القرعة تضع منتخب مصر لكرة الهدف بمجموعة نارية في بطولة العالم بالصين 2026

بيزيرا

أيمن يونس يوجّه رسالة لجماهير الزمالك: ساندوا بيزيرا وأشعروه أنه في بلده

بالصور

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احترس هذه العادة الشائعة

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

لوك بسيط.. كارولين عزمي تتألق في في أحدث ظهور| شاهد

لوك كاجوال.. مي حلمي تبهر متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد