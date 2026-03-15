ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، لخوض مباراة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد، حيث يواجه نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة الثلاثين من الموسم الحالي 2025/26.

ويأتي اللقاء على ملعب “الأنفيلد” الشهير، حيث يسعى ليفربول لتعويض خسارته الأخيرة أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، والتي جاءت في اللحظات الأخيرة من المباراة، ما جعل الفريق أمام تحدٍ كبير لاستعادة توازنه في جدول الترتيب.



ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول الدوري برصيد 48 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لاستعادة مكانته بين الفرق المنافسة على المراكز الأوروبية.



من ناحية أخرى، يعاني توتنهام هذا الموسم ويقبع في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، ما يجعل الفريق تحت ضغط كبير لتجنب الهبوط، ويبحث عن أي فرصة لتحسين موقفه في جدول الدوري.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير على ملعب “الأنفيلد”.

وتُذاع المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1، ما يتيح للجماهير متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة، مع تحليلات ما قبل المباراة وتعليقات الخبراء الرياضيين حول أداء الفريقين واستراتيجياتهم.

توقعات ما قبل المباراة

يركز مدرب ليفربول على تجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً لمواجهة خصم يحتاج إلى الفوز بأي ثمن، فيما يتوقع أن يعتمد توتنهام على الهجمات المرتدة لاستغلال أي أخطاء في دفاع الريدز.

وتُعد هذه المباراة فرصة لليفربول لتعزيز موقعه بين الكبار واستعادة الانتصارات بعد التعثر الأخير، بينما يسعى توتنهام إلى قلب الموازين وإثبات قدرته على المنافسة رغم صعوبات الموسم



