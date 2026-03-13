آرني سلوت: ليفربول متحمس لخوض لقاء توتنهام.. ونسعى لتحقيق الفوز

أكد المدرب الهولندي أرنى سلوت ، المدير الفني لنادي ليفربول ، أن فريقه متحمس لخوض توتنهام هوتسبير ، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل.

وقال سلوت في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لدينا حماس كبير لحوض لقاء توتنهام الذي سوف يقام على ملعبنا بأنفيلد.

وواصل: نسعى إلى تحقيق الفوز على توتنهام في لقاء الأحد لتعويض الخسارة في آخر مباراتين ببطولة الدوري وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وتحدث عن موقف حارس الريدز أليسون بيكر من خوض لقاء توتنهام حيث أكد أن الحارس البرازيلي لايزال يخوض تدريبات تأهيلية وربما تتحسن حالته خلال الساعات القليلة القادمة ويتم الاستعانة به في المباراة.