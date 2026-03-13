شبكة بريطانية: محمد صلاح ضمن أفضل أجنحة العالم وصفقة تاريخية لـ ليفربول

أشادت شبكة GiveMeSport البريطانية بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعدما وضعته ضمن قائمة أفضل الأجنحة الهجومية في العالم خلال الفترة الحالية.

وأكدت الشبكة أن صفقة انتقال صلاح إلى ليفربول مقابل نحو 34.3 مليون جنيه إسترليني تُعد من أنجح الصفقات في تاريخ النادي، بل ومن أبرز صفقات كرة القدم الحديثة، في ظل الأرقام والإنجازات التي حققها مع الفريق.

وأشارت إلى أن صلاح يتمتع بقدرة تهديفية استثنائية مقارنة بلاعبي مركز الجناح، حيث واصل تسجيل الأهداف بمعدل مميز منذ انضمامه إلى الفريق، ليصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أبرز التقرير دور النجم المصري في قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، إضافة إلى تتويجه بالحذاء الذهبي برصيد 29 هدفًا، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين.

وأوضح التقرير أن تصنيف أفضل الأجنحة اعتمد على عدة معايير، أبرزها عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال العام الأخير، إضافة إلى تأثير اللاعب في نتائج فريقه والبطولات التي حققها.

ووفقًا للتقرير، تصدر لامين يامال نجم برشلونة قائمة أفضل الأجنحة اليمنى في العالم، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه ومنتخب إسبانيا خلال الفترة الأخيرة.