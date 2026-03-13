قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مكافآت خيالية تشعل حماس جالطة سراي قبل معركة أنفيلد أمام ليفربول في دوري الأبطال

إسلام مقلد

رفع دورسون أوزبيك رئيس نادي جالطة سراي سقف التحدي داخل معسكر الفريق التركي، بعدما أعلن عن مكافآت مالية ضخمة للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء ينتظر أن يحتضنه ملعب أنفيلد مساء الأربعاء المقبل.


وتدخل المواجهة منعطفا حاسما في مشوار الفريقين بالبطولة القارية، بعدما نجح جالطة سراي في تحقيق فوز مهم خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في إسطنبول، حيث حسم الفريق التركي اللقاء بهدف دون رد، ليضع قدمًا أولى في طريق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

مكافأة مالية ضخمة لتحفيز اللاعبين

وكشف الصحفي التركي علي ناجي كوتشوك خلال تصريحات تلفزيونية أن رئيس النادي وعد لاعبي جالطة سراي بمكافآت استثنائية في حال نجحوا في إقصاء ليفربول من البطولة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأوضح أن الإدارة رصدت مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين يورو لكل لاعب، في خطوة تهدف إلى رفع الروح المعنوية للفريق قبل المواجهة الصعبة المرتقبة في إنجلترا، خاصة أن اللعب في معقل ليفربول ووسط جماهيره يمثل تحديًا كبيرًا لأي فريق أوروبي.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي التركي في إطار التحفيز المعنوي والمادي للاعبين من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بإقصاء أحد كبار القارة الأوروبية على ملعبه، وهو ما سيمنح الفريق دفعة قوية في مشواره القاري هذا الموسم.

مواجهة حاسمة في معقل الريدز

ومن المنتظر أن تحسم مباراة الإياب التي تقام على ملعب أنفيلد هوية الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يحتاج جالطة سراي إلى الحفاظ على تقدمه أو الخروج بنتيجة إيجابية لضمان العبور، بينما سيكون ليفربول مطالبًا بالفوز لتعويض خسارة الذهاب.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية للفريق التركي، الذي يسعى لكسر عقدة طويلة في دوري أبطال أوروبا، إذ لم يتمكن جالطة سراي من بلوغ الدور ربع النهائي منذ نسخة موسم 2012-2013، عندما توقفت مغامرته في البطولة عند هذا الدور بعد الخروج أمام ريال مدريد الإسباني.

فرصة تاريخية لإنهاء غياب دام أكثر من عقد

ومنذ تلك النسخة، لم ينجح النادي التركي في العودة إلى ربع النهائي في البطولة الأوروبية الأهم على مستوى الأندية، وهو ما يجعل المواجهة أمام ليفربول فرصة ذهبية لإنهاء غياب استمر 13 عامًا عن هذا الدور.

ويدرك لاعبو جالطة سراي أن التأهل من ملعب أنفيلد سيعد إنجازًا استثنائيًا في تاريخ النادي الحديث، خاصة أن إقصاء فريق بحجم ليفربول من البطولة القارية وعلى أرضه سيكون إنجازًا يكتب بأحرف بارزة في سجل الفريق التركي، ويعيده بقوة إلى دائرة المنافسة بين كبار القارة العجوز.

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

