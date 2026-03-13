قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
توك شو

وزير الحرب الأمريكي: انخفاض الصواريخ الإيرانية بنسبة 90%

البهى عمرو

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن إيران لم يعد لديها دفاع جوي أو قوة بحرية أو قاذفات صواريخ، وأن المقاتلات والقاذفات تقصف أهدافها كما تريد بناء على معلوماتنا الاستخباراتية.


وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أننا قضينا على كل خطوط إنتاج وتصنيع الصواريخ الإيرانية، وأن الولايات المتحدة تقضي على الجيش الإيراني بطريقة غير مسبوقة.


وأوضح وزير الحرب الأمريكي، أن طائراتنا تصرب النظام الإيراني والحرس الثوري بقوة، وأن هناك انخفاض الصواريخ الإيرانية بنسبة 90%.


وتابع وزير الحرب الأمريكي: نعمل على تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وتمكنا من تعطيل قدرات إيران الجوية، وسندمر صناعات وشركات الدفاعات الجوية الإيرانية قريبا.


 

الدفاعات الجوية الإيرانية وزير الحرب الأمريكي إيران

