أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2026، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالبحث عن أسعار كحك العيد والبسكويت في المحلات الكبرى والمجمعات الاستهلاكية، حيث تبدأ الأسر المصرية في الاستعداد لاستقبال العيد بشراء أشهر الحلويات المرتبطة بهذه المناسبة، والتي تعد من أبرز مظاهر الاحتفال التي تحرص العائلات على توفيرها خلال أيام العيد.

وتشهد محلات الحلويات والسلاسل التجارية خلال هذه الفترة إقبالا متزايدا من المواطنين الراغبين في شراء كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة، إذ تعتبر هذه الأصناف من العادات المتوارثة التي ارتبطت بالاحتفال بعيد الفطر في مصر، وهو ما يدفع الكثير من المحلات إلى طرح تشكيلات متنوعة بأوزان وأسعار مختلفة لتلبية احتياجات جميع الفئات.

وتحرص محلات الحلويات المختلفة على تقديم تشكيلة واسعة من كحك العيد بأنواعه المتعددة، حيث يتوفر الكحك السادة إلى جانب الأنواع المحشوة بالعجوة والملبن والمكسرات، إضافة إلى أصناف أخرى مثل البسكويت والبيتي فور والغريبة، مع طرح عبوات متنوعة تناسب احتياجات الأسر المختلفة سواء من حيث الوزن أو السعر.

أسعار كحك العيد 2026 في مصر

أعلنت عدد من المحلات والمجمعات الاستهلاكية عن أسعار كحك العيد 2026 قبل حلول عيد الفطر المبارك، حيث تنوعت الأسعار بحسب نوع الكحك والمكونات المستخدمة فيه، وجاءت الأسعار على النحو الآتي.

سعر الكحك السادة نصف كيلو 150 جنيهًا بينما بلغ سعر الكيلو 290 جنيهًا.

سعر كحك الملبن نصف كيلو 165 جنيهًا فيما وصل سعر الكيلو إلى 320 جنيهًا.

سعر كحك العجوة نصف كيلو 165 جنيهًا بينما سجل سعر الكيلو 320 جنيهًا.

سعر كحك العجمية نصف كيلو 180 جنيهًا.

سعر كحك عين جمل نصف كيلو 250 جنيهًا بينما بلغ سعر الكيلو 490 جنيهًا.

سعر كحك رش مكسرات نصف كيلو 270 جنيهًا فيما وصل سعر الكيلو إلى 530 جنيهًا.

سعر كحك ميكس الكيلو 330 جنيهًا.

وتوضح هذه الأسعار تنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين مع اقتراب موسم العيد، حيث تختلف الأسعار وفقا لنوع الحشوات والمكونات المستخدمة في إعداد الكحك.

أسعار البسكويت في عيد الفطر 2026

إلى جانب كحك العيد، يعد البسكويت من أكثر الحلويات التي يزداد الإقبال عليها خلال موسم عيد الفطر، إذ تحرص الأسر المصرية على تقديمه ضمن ضيافة العيد، كما يفضله الأطفال بشكل كبير نظرا لتعدد نكهاته وأشكاله.

وجاءت أسعار البسكويت المطروحة في المحلات والمنافذ التجارية على النحو الآتي.

سعر بسكويت النشادر نصف كيلو 150 جنيهًا بينما بلغ سعر الكيلو 290 جنيهًا.

سعر بسكويت البرتقال نصف كيلو 160 جنيهًا فيما وصل سعر الكيلو إلى 310 جنيهات.

سعر بسكويت الشيكولاتة نصف كيلو 160 جنيهًا بينما سجل سعر الكيلو 310 جنيهات.

سعر بسكويت جوز الهند نصف كيلو 165 جنيهًا فيما بلغ سعر الكيلو 320 جنيهًا.

سعر بسكويت إجلاسيه نصف كيلو 205 جنيهات.

وتعكس هذه القائمة تنوع أصناف البسكويت التي تطرحها محلات الحلويات خلال موسم العيد، حيث تختلف الأسعار بحسب المكونات المستخدمة ونوعية المنتج.

أسعار البيتي فور والغريبة والمنين في عيد الفطر

تعد أصناف البيتي فور والغريبة والمنين من الحلويات الأساسية التي تحرص الأسر المصرية على تقديمها خلال عيد الفطر، إذ لا تكتمل مائدة حلويات العيد من دون هذه الأنواع التي تتميز بطعمها الخاص وتنوع مكوناتها.

وجاءت أسعار هذه الأصناف في المحلات والمنافذ التجارية على النحو الآتي.

سعر البيتي فور ميكس نصف كيلو 190 جنيهًا بينما بلغ سعر الكيلو 370 جنيهًا.

سعر الغريبة السادة نصف كيلو 170 جنيهًا فيما وصل سعر الكيلو إلى 330 جنيهًا.

سعر الغريبة بالمكسرات نصف كيلو 210 جنيهات بينما سجل سعر الكيلو 405 جنيهات.

سعر المنين السادة نصف كيلو 165 جنيهًا.

سعر المنين بالعجوة نصف كيلو 180 جنيهًا.

وتحرص العديد من المحلات على توفير هذه الأصناف بأشكال مختلفة وبجودة متنوعة لتناسب احتياجات المستهلكين خلال موسم عيد الفطر.

أسعار علب ميكس كحك العيد 2026

تعتبر علب الميكس من أكثر المنتجات طلبا خلال موسم العيد، حيث يفضل الكثير من المواطنين شراء علبة واحدة تضم تشكيلة متنوعة من الكحك والبسكويت والبيتي فور في عبوة واحدة، ما يوفر تنوعا في الأصناف ويمنح المستهلك فرصة تجربة أكثر من نوع في الوقت نفسه.

وجاءت أسعار علب ميكس كحك العيد 2026 في المحلات على النحو الآتي.

سعر علبة ميكس وزن 1 كيلو وتضم 59 قطعة بلغ 330 جنيهًا.

سعر علبة ميكس وزن 2 كيلو وتضم 121 قطعة بلغ 670 جنيهًا.

سعر علبة ميكس وزن 3 كيلو وتضم 180 قطعة بلغ 1030 جنيهات.

سعر علبة ميكس وزن 4 كيلو وتضم 242 قطعة بلغ 1400 جنيه.

وتوفر هذه العلب خيارات متعددة أمام المواطنين الراغبين في شراء تشكيلة متنوعة من حلويات العيد في عبوة واحدة، وهو ما يجعلها من أكثر المنتجات انتشارا خلال هذه الفترة من العام.