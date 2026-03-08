قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

أسعار كعك العيد والبسكويت 2026 في مصر

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في مصر تبدأ من 150 جنيهًا
أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في مصر تبدأ من 150 جنيهًا
عبد الفتاح تركي

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 .. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك وبدء العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر، يزداد اهتمام الأسر المصرية بالبحث عن أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في الأسواق والمحال التجارية المختلفة، حيث تعد هذه الحلويات من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر، وتحرص العائلات على شرائها أو إعدادها في المنازل ضمن تقاليد العيد المتوارثة منذ سنوات طويلة.

وخلال الأيام الأخيرة تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث ومنصات التسوق عن أسعار كحك العيد في المحال الكبرى مثل العبد وإيتوال وهايبر وان، إلى جانب متابعة أسعار البسكويت والغريبة والبيتي فور والمنين، حيث تسعى الأسر إلى مقارنة الأسعار واختيار الأنسب لميزانياتها قبل حلول العيد.

كعك العيد

أسعار كحك العيد في المحال التجارية 2026

أعلنت عدد من المحال التجارية عن الأسعار التقريبية لكحك العيد خلال موسم 2026، حيث جاءت الأسعار متباينة بحسب نوع الكحك وعدد القطع داخل العلبة.

وجاءت أسعار كحك العيد في بعض المحال التجارية على النحو الآتي:

يصل سعر علبة كحك سادة 16 قطعة إلى 150 جنيهًا.

يسجل سعر علبة مشكل قهوة 22 قطعة نحو 225 جنيهًا.

يبلغ سعر علبة كحك مشكل 16 قطعة نحو 192 جنيهًا.

يصل سعر علبة كحك مشكل 32 قطعة إلى 370 جنيهًا.

وتختلف الأسعار من محل إلى آخر وفق جودة المنتج وحجم العبوة وعدد القطع الموجودة داخل العلبة.

كعك العيد اليمني

أسعار كحك العيد في محلات العبد 2026

طرحت محلات العبد مجموعة متنوعة من علب كحك العيد لتناسب احتياجات المستهلكين المختلفة، حيث تتنوع العبوات من حيث الوزن وعدد القطع.

وجاءت أسعار علب كحك العيد في محلات العبد على النحو الآتي:

سجل سعر علبة كحك سادة نصف كيلو 8 قطع كحك و18 بسكويت نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك مشكل وزن 1 كيلو نحو 350 جنيهًا.

سجل سعر علبة كحك مشكل وزن 1.5 كيلو نحو 560 جنيهًا.

وصل سعر علبة كحك مشكل وزن 2 كيلو إلى 720 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك مشكل 2.5 كيلو 900 جنيه.

سجل سعر علبة كحك مشكل 3 كيلو نحو 1100 جنيه.

بلغ سعر علبة كحك مشكل 3.5 كيلو 154 قطعة نحو 1400 جنيه.

وصل سعر علبة كحك مشكل 4 كيلو إلى 1600 جنيه.

بلغ سعر علبة كحك مشكل 5.25 كيلو نحو 2100 جنيه.

سجل سعر علبة كحك مشكل 6 كيلو نحو 3000 جنيه.

وتتيح هذه العبوات خيارات متعددة للمستهلكين بحسب عدد أفراد الأسرة والميزانية المخصصة لشراء حلويات العيد.

منتجات كعك العيد

أسعار الكحك والبسكويت في إيتوال 2026

أعلنت محلات إيتوال قائمة أسعار متنوعة للكحك والبسكويت خلال موسم عيد الفطر 2026، حيث تضم القائمة العديد من الأصناف المختلفة التي يفضلها المستهلكون.

وجاءت أسعار الكحك في إيتوال على النحو الآتي

سجل سعر كحك سادة نصف كيلو نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كحك ملبن نصف كيلو نحو 165 جنيهًا.

سجل سعر كحك عجوة نصف كيلو نحو 165 جنيهًا.

وصل سعر كحك عين جمل نصف كيلو إلى 250 جنيهًا.

سجل سعر كحك رش مكسرات نصف كيلو نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر كحك عجمية نصف كيلو نحو 180 جنيهًا.

سجل سعر كحك ميكس 1 كيلو نحو 330 جنيهًا.

كعك العيد

أسعار البسكويت في إيتوال

تضم قائمة البسكويت في إيتوال عدة أنواع متنوعة جاءت أسعارها على النحو الآتي

سجل سعر بسكويت نشادر نصف كيلو نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت برتقال نصف كيلو نحو 160 جنيهًا.

سجل سعر بسكويت شيكولاتة نصف كيلو نحو 160 جنيهًا.

وصل سعر بسكويت جوز هند نصف كيلو إلى 165 جنيهًا.

سجل سعر بسكويت إجلاسيه نصف كيلو نحو 205 جنيهات.

أسعار البيتي فور والغريبة والمنين

تشمل قائمة حلويات العيد أيضًا أصناف البيتي فور والغريبة والمنين التي يفضلها الكثير من المصريين خلال أيام العيد.

وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سجل سعر بيتي فور ميكس نصف كيلو نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر غريبة سادة نصف كيلو نحو 170 جنيهًا.

سجل سعر غريبة مكسرات نصف كيلو نحو 210 جنيهات.

وصل سعر منين سادة نصف كيلو إلى 165 جنيهًا.

سجل سعر منين عجوة نصف كيلو نحو 180 جنيهًا.

كعك العيد

أسعار علب الميكس في إيتوال

توفر إيتوال أيضًا علب ميكس تضم عدة أنواع من الحلويات داخل العبوة الواحدة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي

سجل سعر علبة ميكس 1 كيلو 59 قطعة نحو 330 جنيهًا.

بلغ سعر علبة ميكس 2 كيلو 121 قطعة نحو 670 جنيهًا.

سجل سعر علبة ميكس 3 كيلو 180 قطعة نحو 1030 جنيهًا.

وصل سعر علبة ميكس 4 كيلو 242 قطعة إلى 1400 جنيه.

سجل سعر علبة VIP صغير 151 قطعة نحو 1500 جنيه.

بلغ سعر علبة VIP كبير 250 قطعة نحو 2250 جنيهًا.

طريقة عمل كعك العيد

أسعار كحك العيد والبسكويت في هايبر وان 2026

أعلنت فروع هايبر وان أيضًا قائمة أسعار خاصة بكحك العيد والبسكويت خلال موسم 2026، حيث جاءت الأسعار وفق الأصناف المختلفة.

أسعار الكحك في هايبر وان

سجل سعر كحك سادة نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر كحك عجوة نحو 265 جنيهًا.

سجل سعر كحك عجمية نحو 300 جنيه.

وصل سعر كحك عين جمل أو ملبن إلى 300 جنيه.

سجل سعر كحك عين جمل فاخر نحو 400 جنيه.

بلغ سعر كحك فستق نحو 750 جنيهًا.

كعك العيد

أسعار البسكويت والغريبة في هايبر وان

بلغ سعر بسكويت نشادر 265 جنيهًا.

سجل سعر بسكويت شيكولاتة 290 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت برتقال 290 جنيهًا.

وصل سعر بسكويت ينسون أو قرفة إلى 290 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت مشكل 290 جنيهًا.

سجل سعر بسكويت لوكس 365 جنيهًا.

بلغ سعر الغريبة السادة 265 جنيهًا.

وصل سعر الغريبة بالفستق إلى 300 جنيه.

