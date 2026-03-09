ترامب: نتعاون مع إسرائيل للقضاء على قدرات إيران العسكرية والنووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تتعاون مع إسرائيل من أجل القضاء على القدرات العسكرية والنووية لإيران، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق ما وصفه بـ"الانتصار".

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن القوات الأمريكية قضت على 46 سفينة من الأسطول البحري الإيراني في أقل من نصف يوم، مشيرًا إلى أن العالم بات يحترم الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة أعظم دولة في العالم ولن يسمح لأي جهة بتهديدها، لافتًا إلى أن وكالة إنفاذ الجمارك والهجرة تقوم بعمل كبير في حماية البلاد وتعزيز أمنها الداخلي.