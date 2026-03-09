الكرملين: بوتين عرض على ترامب أفكار لتسوية الأزمة مع إيران

أعلن قصر الرئاسة الروسية الكرملين، يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الحرب في إيران وقضايا أخرى.

وصف يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للشؤون الخارجية، المحادثة بأنها "صريحة وعملية"، وقال إنها استمرت نحو ساعة.

وأضاف أن الرئيس الروسي "طرح بعض الأفكار الرامية إلى تسوية سياسية ودبلوماسية سريعة" للنزاع، وذلك عقب محادثاته مع قادة دول الخليج والرئيس الإيراني.

وقدّم ترامب تقييمه للوضع المتطور، بحسب أوشاكوف، "في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية".

وأشار إلى أن الزعيمين تبادلا وجهات نظر "محددة ومفيدة"، وتطرقا إلى فنزويلا "في سياق الوضع في سوق النفط العالمية".

وفي وقت سابق، أكد ترامب، أنه يفكر في السيطرة على مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي"أعتقد أن الحرب شبه مكتملة. ليس لديهم أسطول بحري، ولا اتصالات، ولا سلاح جو". وأضاف أن الحملة "تتقدم كثيرًا" عن تقديره السابق بأن الحرب ستستمر من 4 إلى 5 أسابيع.

وأشار ترامب إلى أن السفن تعبر مضيق هرمز حاليًا، لكنه أضاف أنه "يفكر في السيطرة عليه"، في تصريحات لشبكة سي بي إس نيوز.

كما سألت “سي بي إس نيوز”، دونالد ترامب، عما إذا كانت لديه رسالة للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، فأجاب: "ليس لدي أي رسالة له، لا شيء على الإطلاق".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لدعم اغتيال المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي؛ إذا رفض الامتثال لمطالب واشنطن، وهو ما يعكس تحولا غير مسبوق في السياسة الأمريكية تجاه القيادة الإيرانية.