مأساة شاب من ذوي الهمم ولد لأب أبكم وربطه بجنزير ويطالب بنقله لدار رعاية
طلائع الجيش يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي
مصادر لـ«صدى البلد» : زيادة أسعار البنزين خلال ساعات
تل أبيب تعطل الدراسة.. وانفجارات في وسط إسرائيل بعد ضربات حزب الله لمنشآت حيوية
استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
الكرملين: بوتين عرض على ترامب أفكار لتسوية الأزمة مع إيران

ناصر السيد

أعلن قصر الرئاسة الروسية الكرملين، يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الحرب في إيران وقضايا أخرى.

وصف يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للشؤون الخارجية، المحادثة بأنها "صريحة وعملية"، وقال إنها استمرت نحو ساعة.

وأضاف أن الرئيس الروسي "طرح بعض الأفكار الرامية إلى تسوية سياسية ودبلوماسية سريعة" للنزاع، وذلك عقب محادثاته مع قادة دول الخليج والرئيس الإيراني.

وقدّم ترامب تقييمه للوضع المتطور، بحسب أوشاكوف، "في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية". 

وأشار إلى أن الزعيمين تبادلا وجهات نظر "محددة ومفيدة"، وتطرقا إلى فنزويلا "في سياق الوضع في سوق النفط العالمية".

وفي وقت سابق، أكد ترامب، أنه يفكر في السيطرة على مضيق هرمز.

 وقال الرئيس الأمريكي"أعتقد أن الحرب شبه مكتملة. ليس لديهم أسطول بحري، ولا اتصالات، ولا سلاح جو". وأضاف أن الحملة "تتقدم كثيرًا" عن تقديره السابق بأن الحرب ستستمر من 4 إلى 5 أسابيع.

وأشار ترامب إلى أن السفن تعبر مضيق هرمز حاليًا، لكنه أضاف أنه "يفكر في السيطرة عليه"، في تصريحات لشبكة سي بي إس نيوز.

كما سألت “سي بي إس نيوز”، دونالد ترامب، عما إذا كانت لديه رسالة للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، فأجاب: "ليس لدي أي رسالة له، لا شيء على الإطلاق".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لدعم اغتيال المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي؛ إذا رفض الامتثال لمطالب واشنطن، وهو ما يعكس تحولا غير مسبوق في السياسة الأمريكية تجاه القيادة الإيرانية.

الكرملين بوتين ترامب تسوية الأزمة مع إيران قصر الرئاسة الروسية الحرب في إيران

