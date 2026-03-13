تهديد بهجوم بطائرة إيرانية مسيرة على كاليفورنيا.. وترامب يرد بتصريح مثير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يقلق بشأن التهديدات المحتملة لكاليفورنيا أو الولايات المتحدة، وذلك عقب تقارير عن مذكرة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تضمنت معلومات غير مؤكدة حول هجوم محتمل بطائرة إيرانية مسيرة على الولاية.

وقال ترامب لبرنامج "ذا برايان كيلميد شو" على إذاعة فوكس: "أنا لا أقلق حيال ذلك، لأنه لو كنت قلقًا، لما استطعت القيام بأي عمل. حسنًا، لا يمكنك أن تقلق. عليك أن تفعل شيئًا ما - ونحن نراقب كل شيء بمستوى لم يسبق له مثيل؛ لم يسبق لبلادنا أن خضعت لمثل هذه المراقبة".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت المذكرة قد وصلت إليه، وجّه إهانات لحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، لكنه لم يتطرق إلى صحة التهديد.

وقال ترامب: "أول من علمنا بالأمر كان من جافين نيوسوم"، مستخدمًا لقبًا كثيرًا ما يطلقه على المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة عام 2028.