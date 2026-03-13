قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح سؤال اليوم الـ23 من مسابقة نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد
يستاهل الشتمية.. مجدي عبد الغني يهاجم توروب
مسلسل حكاية نرجس.. تامر نبيل يكتشف سر ريهام عبد الغفور
مكافآت خيالية تشعل حماس جالطة سراي قبل معركة أنفيلد أمام ليفربول في دوري الأبطال
دعاء ليلة القدر يوم 23 رمضان.. ردده مستجاب عند الإفطار يكتب الله لك الخير كله
ميرتس: تخفيف عقوبات النفط الروسي قرار خاطئ
إزالة 2 مطب عشوائي وسور مخالف بترعة الكلابية في حي شرق الأقصر
تغريم سائق ميكروباص أجرة لمخالفته التعريفة المقررة وتعريض حياة الركاب للخطر بالأقصر
العودة للمستشفى.. محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية جديدة
غموض حول مصير مجتبى خامنئي.. وواشنطن تعلن استهداف 1000 موقع يوميا
محافظ الدقهلية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار
مجدي عبد الغني: أوضة لبس الأهلي بايظة ولازم النفوس تبقى سالكة
أخبار العالم

تهديد بهجوم بطائرة إيرانية مسيرة على كاليفورنيا.. وترامب يرد بتصريح مثير

ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يقلق بشأن التهديدات المحتملة لكاليفورنيا أو الولايات المتحدة، وذلك عقب تقارير عن مذكرة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تضمنت معلومات غير مؤكدة حول هجوم محتمل بطائرة إيرانية مسيرة على الولاية.

وقال ترامب لبرنامج "ذا برايان كيلميد شو" على إذاعة فوكس: "أنا لا أقلق حيال ذلك، لأنه لو كنت قلقًا، لما استطعت القيام بأي عمل. حسنًا، لا يمكنك أن تقلق. عليك أن تفعل شيئًا ما - ونحن نراقب كل شيء بمستوى لم يسبق له مثيل؛ لم يسبق لبلادنا أن خضعت لمثل هذه المراقبة".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت المذكرة قد وصلت إليه، وجّه إهانات لحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، لكنه لم يتطرق إلى صحة التهديد.

وقال ترامب: "أول من علمنا بالأمر كان من جافين نيوسوم"، مستخدمًا لقبًا كثيرًا ما يطلقه على المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة عام 2028.

طائرة إيرانية مسيرة أمريكا الرئيس الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

بسكوت جوز الهند

جهزي للعيد.. طريقة تحضير بسكويت جوز الهند

الشطة

خبر صادم لمحبي الشطة.. 3 مخاطر تصيبك عند الإكثار منها

الشمر

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

