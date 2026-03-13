ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الساعات المقبلة متوقع تعرضها للأمطار، وتكون بين المتوسطة للخفيفة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال محافظة البحر الأحمر.

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد مع فترة المسائى قد ترتفع الأمطار لـ المتوسطة في بعض المناطق، فالبلاد تشهد اليوم وحتى الصباح تقلبات جوية.

ذروة الارتفاع

ولفتت إلى أن البلاد تسجل اليوم بالقاهرة 25 درجة، وأن هذا الطقس يعتبر دافئ، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وأن غدا درجات الحرارة تسجل 24 درجة.

وأشارت إلى أن البلاد من مساء غدا السبت ستتراجع درجات الحرارة، وسيكون هناك بعض الانخفاضات في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على بعض المناطق (السلوم – مطروح – سيوة)، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تكون متوسطة أحيانا مساء بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

كما متوقع نشاط رياح تتراوح سعرتها بين 35 و50 ك متر في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب الصعيد وخليج السويس، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وبنسبة 20% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى مساءً على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 25-15

6 اكتوبر 26-15

بنهــــا 24-16

دمنهور 25-15

وادى النطرون 24-15

كفر الشيخ 24-16

بلطيم 23-15

المنصورة 24-16

الزقازيق 25-16

شبين الكوم 24-15