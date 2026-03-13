غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد البهى

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، غدا السبت، فعاليات عروض نوادي مسرح الطفل بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وذلك في الثامنة والنصف مساء على مسرح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الإبداع المسرحي للأطفال.

تفتتح العروض بتقديم مسرحية "حجا 3D" لفرقة قصر ثقافة الطفل بسوهاج، من تأليف حسام الدين عبدالعزيز وإخراج كريم ممدوح.

وتتواصل الفعاليات يوم الأحد 15 مارس بعرض "شمس في مدينة الظل" لفرقة أسيوط، من تأليف عبير سعد وإخراج دميانة سمير، يليه عرض "في عقلي حكاية" لفرقة أسيوط، من تأليف عبده الحسيني، إعداد معتصم علي، وإخراج هايدي هدية.

وفي يوم الاثنين 16 مارس يقدم عرض "مصنع الشيكولاتة" لفرقة بني مزار بالمنيا، من تأليف رواد الدال، إعداد معتصم علي، وإخراج يوستينا هاني.

وتختتم الفعاليات يوم الثلاثاء 17 مارس بتقديم عرض كورال لفرقة أطفال أحمد بهاء الدين بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد، يعقبه إعلان التوصيات وتكريم المشاركين.

العروض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وتقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، والفروع الثقافية التابعة.

وتأتي الفعالية ضمن برنامج الأنشطة الثقافية والفنية الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لاكتشاف المواهب الصغيرة وتنمية الوعي الفني لدى الأطفال، وإتاحة الفرصة أمام فرق نوادي مسرح الطفل لتقديم إبداعاتها المسرحية.

