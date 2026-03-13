أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء

نظمت مديرية أوقاف مطروح احتفالًا لتكريمِ الفائزين في مسابقةِ القرآنِ الكريم، بمسجدِ القرية الحمراء، في أجواء إيمانية عامرةٍ بروحِ شهرِ رمضان المبارك، وبحضور عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية وأهالي المنطقة.

وشهد الحفل حضور الشيخ محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، و النائب محمد دخيل الجراري، والشيخ سليمان مطاوع، مديرِ إدارة أوقاف الحمام، والشيخ إسلام سعودي، مفتش الدعوة، إلى جانب جمعٍ كبير من المواطنين وأولياء أمور المتسابقين.

وجاءت المسابقة في إطارِ حرص وزارة الأوقاف على تشجيعِ النشء والشباب على حفظ كتاب الله تعالى، وتعزيز الارتباط به تلاوةً وفهمًا وتدبرًا، حيث تنوعت مستوياتها بين حفظ القرآن الكريم كاملًا، واجزاء متفرقة منه، وقد توزعت الجوائز :



ثلاثة مراكز لحفظ القرآن الكريم كاملًا.

سبعة مراكز لحفظ نصف القرآن الكريم.

خمسة عشر مركزًا لحفظ ربع القرآن الكريم.

اثنان وأربعون مركزًا لحفظ عُشر القرآن الكريم.

خمسة وثلاثون مركزًا لحفظ جزء «عمَّ».



كما خصص عدد من الجوائز التشجيعية لبقية المشاركين؛ دعمًا لهم وتحفيزًا على مواصلة حفظ كتاب الله تعالى والتميز في تلاوته.

وتضمن الحفل فقرة متميزة بعنوان «جمال التلاوة»، قدم خلالها عدد من المتسابقين نماذج من التلاوة القرآنية المتقنة، أظهروا فيها مهاراتٍ لافتة في حسن الأداء وضبطِ أحكام التجويد.



وأعرب الأهالي عن تقديرهم لمثلِ هذه الفعاليات القرآنية التي تسهم في ترسيخ القيم الدينية وتنمية روح التنافس الشريف بين النشءِ والشباب.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم، في أجواء فرح واعتزاز بجهود حفظة القرآن الكريم، مع التأكيد على أهمية استمرار مثلِ هذه المسابقات التي تعزز مكانة القرآن الكريم في نفوس الأجيال، وتسهم في إعداد جيل واع بقيم دينه وهويته.