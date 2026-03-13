قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الحرب الأمريكي: نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
أخبار العالم

الإمارات تعلن التصدي لـ 7 صواريخ باليستية و27 مسيرة قادمة من إيران

محمود نوفل

 
أفادت وزارة الدفاع الإماراتية أن وحدات الدفاع الجوي نجحت اليوم في التصدي  لـ 7 صواريخ باليستية و27 مسيرة قادمة من إيران.

وبالأمس ؛ أعلن الجيش الإيراني، استهداف مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت اليوم 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة أطلقتها إيران.

وأوضحت الإمارات أنه منذ بدء الحرب في 28 فبراير، اعترضت دفاعاتها الجوية 278 صاروخًا باليستيًا و15 صاروخًا كروز و1540 طائرة مسيرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إنه تم "إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران".

الإمارات وزارة الدفاع الإماراتية إيران الدفاع الجوي الإماراتي صواريخ باليستية

