هوندا تلغي 3 طرازات كهربائية كبرى لتجنب خسائر تاريخية

أحدثت شركة “هوندا” اليابانية هزة عنيفة في قطاع صناعة السيارات بعد إعلانها الرسمي عن إلغاء خطط إطلاق ثلاثة من أهم مركباتها الكهربائية بالكامل التي كان من المقرر طرحها في السوق الأمريكي خلال العام الجاري.

تشمل هذه القائمة طرازي "هوندا سلسلة Honda 0 Series بنسختي السيدان والـ SUV، بالإضافة إلى الطراز الرياضي الفاخر "أكيورا RSX" الذي كان ينتظره عشاق العلامة التجارية بشغف كبير.

ويأتي هذا التراجع الصادم في وقت كانت الشركة تستعد فيه لبدء الإنتاج داخل مركزها المتطور للمركبات الكهربائية في ولاية أوهايو؛ مما يعكس حجم التحديات المالية والتشغيلية التي واجهتها الإدارة مؤخرًا.

أزمة السيولة وحرب الأسعار الصينية تدفعان هوندا نحو التراجع الاستراتيجي

أرجعت الإدارة العليا في هوندا هذا التحول الجذري إلى تدهور بيئة الأعمال العالمية وانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ في الأسواق الرئيسية؛ خاصة مع تزايد ضغوط المنافسة الشرسة من قبل الشركات الصينية التي بدأت تغزو الأسواق بمركبات أكثر كفاءة وأقل ثمنًا.

وكشفت الشركة أن تكاليف إعادة الهيكلة وتجميد هذه المشروعات قد تصل إلى 15.7 مليار دولار؛ مما يهدد بتسجيل أول خسارة سنوية لهوندا منذ نحو 70 عامًا رسميًّا.

كما لعبت القيود الجمركية الأمريكية الجديدة دورًا محوريًّا في جعل إنتاج هذه الطرازات محليًّا عبئًا ماليًّا لا يمكن تحمله في ظل الظروف الراهنة.

العودة للمحركات الهجينة كطوق نجاة في مواجهة الاضطرابات السوقية

في خطوة تهدف إلى حماية الميزانية العمومية واستعادة الربحية، قررت هوندا إعادة توجيه مواردها التقنية والمالية نحو تطوير وتحسين عائلة السيارات الهجينة (Hybrids) التي لا تزال تتمتع بطلب قوي واستقرار في المبيعات.

وترى الشركة أن المراهنة على المحركات الهجينة تمثل الحل الأكثر أمانًا وواقعية في الوقت الراهن؛ حيث تتيح للمستهلكين كفاءة عالية في استهلاك الوقود دون الحاجة للاعتماد الكلي على بنية تحتية للشحن لم تكتمل بعد.

ويهدف هذا التوجه الجديد إلى استغلال خبرات هوندا العريقة في تكنولوجيا الهجين لتعويض النقص في الحصة السوقية الذي خلفته المنافسة الصينية المتسارعة.

مستقبل علامة أكيورا والبحث عن التوازن بين الفخامة والربحية

يمثل إلغاء طراز "أكيورا RSX" الكهربائي نقطة تحول قاسية لقطاع السيارات الفاخرة داخل المجموعة؛ إذ كان يُعول عليه ليكون أيقونة التحول الرقمي والكهربائي للعلامة.

ومع ذلك، تؤكد هوندا أن الحفاظ على استمرارية الشركة يتطلب قرارات جريئة ومؤلمة أحيانًا لتجنب الانهيار المالي الكامل في عام 2026.

وستركز الشركة في المرحلة القادمة على الموديلات التي أثبتت نجاحها تجاريًّا بالفعل مع إدخال تحسينات تكنولوجية تدريجية؛ لضمان تقديم قيمة حقيقية للعملاء مع الحفاظ على هوية العلامة اليابانية العريقة التي تقدس الجودة والاعتمادية في كافة ظروف القيادة.