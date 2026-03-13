قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
هبة السيسي: فيلم كتكوت تجربتي الاولى وتعبت نفسيا بسبب حذف نص مشاهد دوري
وظائف خالية.. 1000 فرصة عمل في شركة ليوني مصر لضفائر السيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا تلغي 3 طرازات كهربائية كبرى لتجنب خسائر تاريخية

هوندا
هوندا
عزة عاطف

أحدثت شركة “هوندا” اليابانية هزة عنيفة في قطاع صناعة السيارات بعد إعلانها الرسمي عن إلغاء خطط إطلاق ثلاثة من أهم مركباتها الكهربائية بالكامل التي كان من المقرر طرحها في السوق الأمريكي خلال العام الجاري.

تشمل هذه القائمة طرازي "هوندا سلسلة Honda 0 Series بنسختي السيدان والـ SUV، بالإضافة إلى الطراز الرياضي الفاخر "أكيورا RSX" الذي كان ينتظره عشاق العلامة التجارية بشغف كبير. 

ويأتي هذا التراجع الصادم في وقت كانت الشركة تستعد فيه لبدء الإنتاج داخل مركزها المتطور للمركبات الكهربائية في ولاية أوهايو؛ مما يعكس حجم التحديات المالية والتشغيلية التي واجهتها الإدارة مؤخرًا.

أزمة السيولة وحرب الأسعار الصينية تدفعان هوندا نحو التراجع الاستراتيجي

أرجعت الإدارة العليا في هوندا هذا التحول الجذري إلى تدهور بيئة الأعمال العالمية وانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ في الأسواق الرئيسية؛ خاصة مع تزايد ضغوط المنافسة الشرسة من قبل الشركات الصينية التي بدأت تغزو الأسواق بمركبات أكثر كفاءة وأقل ثمنًا. 

وكشفت الشركة أن تكاليف إعادة الهيكلة وتجميد هذه المشروعات قد تصل إلى 15.7 مليار دولار؛ مما يهدد بتسجيل أول خسارة سنوية لهوندا منذ نحو 70 عامًا رسميًّا. 

كما لعبت القيود الجمركية الأمريكية الجديدة دورًا محوريًّا في جعل إنتاج هذه الطرازات محليًّا عبئًا ماليًّا لا يمكن تحمله في ظل الظروف الراهنة.

العودة للمحركات الهجينة كطوق نجاة في مواجهة الاضطرابات السوقية

في خطوة تهدف إلى حماية الميزانية العمومية واستعادة الربحية، قررت هوندا إعادة توجيه مواردها التقنية والمالية نحو تطوير وتحسين عائلة السيارات الهجينة (Hybrids) التي لا تزال تتمتع بطلب قوي واستقرار في المبيعات. 

وترى الشركة أن المراهنة على المحركات الهجينة تمثل الحل الأكثر أمانًا وواقعية في الوقت الراهن؛ حيث تتيح للمستهلكين كفاءة عالية في استهلاك الوقود دون الحاجة للاعتماد الكلي على بنية تحتية للشحن لم تكتمل بعد. 

ويهدف هذا التوجه الجديد إلى استغلال خبرات هوندا العريقة في تكنولوجيا الهجين لتعويض النقص في الحصة السوقية الذي خلفته المنافسة الصينية المتسارعة.

مستقبل علامة أكيورا والبحث عن التوازن بين الفخامة والربحية

يمثل إلغاء طراز "أكيورا RSX" الكهربائي نقطة تحول قاسية لقطاع السيارات الفاخرة داخل المجموعة؛ إذ كان يُعول عليه ليكون أيقونة التحول الرقمي والكهربائي للعلامة. 

ومع ذلك، تؤكد هوندا أن الحفاظ على استمرارية الشركة يتطلب قرارات جريئة ومؤلمة أحيانًا لتجنب الانهيار المالي الكامل في عام 2026. 

وستركز الشركة في المرحلة القادمة على الموديلات التي أثبتت نجاحها تجاريًّا بالفعل مع إدخال تحسينات تكنولوجية تدريجية؛ لضمان تقديم قيمة حقيقية للعملاء مع الحفاظ على هوية العلامة اليابانية العريقة التي تقدس الجودة والاعتمادية في كافة ظروف القيادة. 

هوندا هوندا 2026 أسباب إلغاء هوندا أكيورا RSX سيارات هوندا الهجينة أسعار هوندا برولوج هوندا برولوج الكهربائية منافسة السيارات الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

احمد حجازي

أحمد حجازي يقترب من الدوري المصري في الموسم المقبل .. تفاصيل

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

الولايات المتحدة

أحمد الياسري: واشنطن قد تستخدم ساحات الصراع لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري

انفجارات

وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في طهران وتحليق مقاتلات في سمائها

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد