أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

كشف أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، عن تفاصيل تواصله مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، بشأن الانضمام إلى الفريق الأحمر في عام 2010.



وقال أحمد عيد، خلال استضافته في برنامج أقر واعترف على شاشة قناة النهار: «كابتن الخطيب كلمني في 2010، وقلت له إنه لشرف لي أن يتواصل معي، لكن أوضحت له أن الأمور مع ناديي وأنه لا مانع عندي من اللعب للأهلي».



وأضاف: «هناك لاعبين لعبوا للأهلي رغم انتمائهم للزمالك، والعكس، أبرزهم محمد بركات، الذي أخبرني أنه زملكاوي، وكذا خالد قمر الذي كان أهلاوي ولعب في الزمالك».



وتابع: «أكثر صفقة حزنت عليها في مسيرتي كانت انتقال إمام عاشور للأهلي، لأنه لاعب مختلف عن أي لاعب في مصر، سواء في الماضي أو الحاضر».