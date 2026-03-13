أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
كشف أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، عن تفاصيل تواصله مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، بشأن الانضمام إلى الفريق الأحمر في عام 2010.
 

وقال أحمد عيد، خلال استضافته في برنامج أقر واعترف على شاشة قناة النهار: «كابتن الخطيب كلمني في 2010، وقلت له إنه لشرف لي أن يتواصل معي، لكن أوضحت له أن الأمور مع ناديي وأنه لا مانع عندي من اللعب للأهلي».


وأضاف: «هناك لاعبين لعبوا للأهلي رغم انتمائهم للزمالك، والعكس، أبرزهم محمد بركات، الذي أخبرني أنه زملكاوي، وكذا خالد قمر الذي كان أهلاوي ولعب في الزمالك».


وتابع: «أكثر صفقة حزنت عليها في مسيرتي كانت انتقال إمام عاشور للأهلي، لأنه لاعب مختلف عن أي لاعب في مصر، سواء في الماضي أو الحاضر».

