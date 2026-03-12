الخطيب يحدد شرطا لإلغاء عقوبة خصم 25% من رواتب لاعبي الأهلي

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت، موقف العقوبة الموقعة على لاعبي الأهلي، من جانب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام طلائع الجيش ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب شلتوت عبر حسابه على فيسبوك "التتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال شرط الأهلي لإلغاء عقوبة خصم 25% من رواتب لاعبيه".

وقرر الخطيب بشكل رسمي خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

هزيمة الأهلي

وكان الأهلي وقع في فخ الهزيمة على يد نظيره طلائع الجيش في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، الذي جمع بينهما مساء يوم الاثنين الماضي.

ويرتبط الأهلي بمرحلة حاسمة خلال الموسم الحالي، حيث يرتبط في البداية بخوض مباراتين حاسمتين أمام نظيره الترجي التونسي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يقام لقاء الذهاب في 15 مارس بينما تقام مباراة الإياب في 21 من الشهر ذاته.