ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

يُعد مشروب الدوم من المشروبات التقليدية الشهيرة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يفضله الكثيرون على مائدة الإفطار بسبب طعمه المميز وقدرته على إنعاش الجسم بعد ساعات الصيام.

فوائد شرب عصير الدوم

وكشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد غذائية مهمة لثمار الدوم، ودورها في دعم الصحة بفضل محتواها الغني من الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة.

وأوضحت دراسة منشورة في مجلة Journal of Food Science and Technology أن ثمار الدوم تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل:

ـ الألياف الغذائية

ـ الكربوهيدرات المفيدة

ـ فيتامينات خاصة مجموعة ـ فيتامين B

ـ معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور

ـ مركبات الفينولات والفلافونويدات (مضادات أكسدة)

وأكد الباحثون أن هذه المكونات قد تساعد في تحسين العمليات الحيوية داخل الجسم ودعم الصحة العامة.

الدوم ومضادات الأكسدة

وأشارت الدراسة إلى أن ثمار الدوم تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، وهي مواد تساعد على:

ـ تقليل الالتهابات

ـ حماية الخلايا من التلف

ـ دعم جهاز المناعة

ـ تقليل مخاطر الأمراض المزمنة

دور الدوم في دعم مرضى الأمراض المزمنة

وذكرت الدراسة أن إدخال الدوم في النظام الغذائي قد يساعد في الوقاية من بعض الأمراض المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي مثل:

السكري

ارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب

ويرجع ذلك إلى احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب.

هل شرب الدوم على الإفطار مفيد في رمضان؟

ويرى خبراء التغذية أن تناول مشروب الدوم على الإفطار في شهر رمضان قد يكون خيارًا صحيًا للأسباب التالية:

ـ يساعد على تعويض الطاقة بعد الصيام.

ـ يمد الجسم بالمعادن المهمة.

ـ يساهم في تحسين الهضم بسبب الألياف.

ـ يمنح إحساسًا بالانتعاش والترطيب.

ومع ذلك، ينصح بعدم إضافة كميات كبيرة من السكر لتجنب ارتفاع السعرات الحرارية.

نصائح عند تناول مشروب الدوم في رمضان

للحصول على أقصى فائدة صحية من مشروب الدوم:

ـيفضل تناوله بدون سكر أو بسكر قليل.

ـ يمكن تناوله بعد التمر والماء.

ـ عدم الإفراط في الكمية.

التأكد من نظافة تحضيره.