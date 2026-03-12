مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "المداح 6: أسطورة النهاية" تتطورات جديدة في الصراع بين صابر (حمادة هلال) والجن، حيث استولى الجن "موت" (حمزة العيلي) على الزمردة الرابعة من "قزح" (فتحي عبدالوهاب)، وذهب بها إلى صابر محاولا اكتشاف سرها، إلا أن صابر رفض كشف الحقيقة مؤكدا أن "السر لأصحاب السر"، وسط توقعات بأن "موت" قد ينقلب على سميح ويسلم الزمردة لصابر في النهاية.

على الجانب الإنساني، تعرض الحاج صالح لأزمة صحية أفقدته القدرة على النطق بتدبير من سميح لمنعه من كشف الحقيقة لصابر، مما أدى لطرد صابر من منزله، بينما استمر سميح في السيطرة على "أحمد" ابن وزوجة الحاج صالح مستغلا نقاط ضعفهم، وفي محاولة لكشف الألاعيب، وافق صابر على الظهور في حلقة مسجلة مع شقيقه حسن ليثبت للجمهور زيف ادعاءات سميح (فتحي عبدالوهاب).

مسلسل المداح 6

وفي خط موازي، واصل صابر التخطيط مع "عبدالرازق" الذي تظاهر بالعودة لطريق الضلال ليظل قريبا من رحاب وينقل تحركاتها، خاصة بعدما سبقت رحاب الجميع وضمت فتاة صغيرة -كان يبحث عنها دكتور رجائي (علاء مرسي)- إلى حضانة سميح (فتحي عبدالوهاب)، وهي الفتاة التي ترمز لفكرة أن الظلم والأذى النفسي يرتدان في النهاية على صاحبهما.

واختتمت الحلقة بمحاولات سميح للسيطرة على "دليلة" من خلال إدعاء أنه أستاذها الجامعي، بينما يسابق دكتور رجائي الزمن للوصول لمكان الزمردة عبر دكتور صبحي (أشرف زكي)، مما ينذر بمواجهة كبرى في الحلقات القادمة.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.