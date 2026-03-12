قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
فوِّل العربية وجرى.. القبض على المتهم بالهروب من بنزينة في البحيرة
العمل: إجازة القطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر
الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية
ليه كدا؟ صدمة من روجينا بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش
ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15
روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»

سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "المداح 6: أسطورة النهاية" تتطورات جديدة في الصراع بين صابر (حمادة هلال) والجن، حيث استولى الجن "موت" (حمزة العيلي) على الزمردة الرابعة من "قزح" (فتحي عبدالوهاب)، وذهب بها إلى صابر محاولا اكتشاف سرها، إلا أن صابر رفض كشف الحقيقة مؤكدا أن "السر لأصحاب السر"، وسط توقعات بأن "موت" قد ينقلب على سميح ويسلم الزمردة لصابر في النهاية.

على الجانب الإنساني، تعرض الحاج صالح لأزمة صحية أفقدته القدرة على النطق بتدبير من سميح لمنعه من كشف الحقيقة لصابر، مما أدى لطرد صابر من منزله، بينما استمر سميح في السيطرة على "أحمد" ابن وزوجة الحاج صالح مستغلا نقاط ضعفهم، وفي محاولة لكشف الألاعيب، وافق صابر على الظهور في حلقة مسجلة مع شقيقه حسن ليثبت للجمهور زيف ادعاءات سميح (فتحي عبدالوهاب).

واختتمت الحلقة بمحاولات سميح للسيطرة على "دليلة" من خلال إدعاء أنه أستاذها الجامعي، بينما يسابق دكتور رجائي الزمن للوصول لمكان الزمردة عبر دكتور صبحي (أشرف زكي)، مما ينذر بمواجهة كبرى في الحلقات القادمة.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

