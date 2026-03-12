قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
أصل الحكاية

طقس الجمعة 13 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة

عبد الفتاح تركي

طقس الجمعة 13 مارس 2026 في مصر.. تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة 13 مارس 2026 تغيرات ملحوظة مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت أن الأجواء ستبدأ باردة في ساعات الصباح الباكر قبل أن تميل إلى الدفء خلال النهار على معظم المناطق، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أجواء مائلة للحرارة إلى حارة نسبيًا، في حين تعود الأجواء الباردة مرة أخرى خلال ساعات الليل على مختلف الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن الطقس سيشهد تباينًا ملحوظًا بين فترات اليوم المختلفة، إذ يشعر المواطنون ببرودة نسبية في الساعات الأولى من الصباح، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار، ما يجعل الأجواء دافئة في مناطق واسعة من البلاد، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر في محافظات الصعيد الجنوبية، الأمر الذي يعكس بداية التحول التدريجي في الحالة الجوية مع اقتراب فصل الربيع.

واقرأ أيضًا:

.الأرصاد : طقس القاهرة اليوم حار والعظمى 37 درجة

تفاصيل حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة 13 مارس 2026

تشير التوقعات الجوية إلى أن الطقس سيكون دافئًا نهارًا على أغلب المحافظات، مع أجواء مائلة للحرارة إلى حارة في جنوب الصعيد، بينما يستمر الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يتطلب مراعاة الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

كما أوضحت التوقعات أن نشاط الرياح سيظهر على عدد من المناطق المختلفة، وهو ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، رغم الارتفاع النسبي المتوقع في درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في القاهرة وعدد من المدن

جاءت توقعات درجات الحرارة في عدد كبير من المدن المصرية على النحو الآتي:

القاهرة العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة.
العاصمة الإدارية الجديدة العظمى 25 درجة الصغرى.
السادس من أكتوبر العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة.
بنها العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.
دمنهور العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.
وادي النطرون العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.
كفر الشيخ العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.
بلطيم العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة.
المنصورة العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.
الزقازيق العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة.
شبين الكوم العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.
طنطا العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة.
دمياط العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة.
بورسعيد العظمى 22 درجة الصغرى 17 درجة.
الإسماعيلية العظمى 25 درجة الصغرى 13 درجة.
السويس العظمى 24 درجة الصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة في سيناء ومدن القناة

تشير التوقعات الجوية إلى اعتدال درجات الحرارة في مدن القناة وشبه جزيرة سيناء خلال ساعات النهار، مع برودة واضحة في فترات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

العريش العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة.
رفح العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة.
رأس سدر العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة.
نخل العظمى 25 درجة الصغرى 7 درجات.
سانت كاترين العظمى 20 درجة الصغرى 6 درجات.
الطور العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.
طابا العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة.
شرم الشيخ العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية

تظل الأجواء معتدلة نسبيًا على السواحل الشمالية مع ميل للبرودة في الليل، حيث تسجل المحافظات الساحلية درجات حرارة أقل مقارنة بالمناطق الداخلية.

الإسكندرية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة.
العلمين العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة.
مطروح العظمى 18 درجة الصغرى 14 درجة.
السلوم العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات.
سيوة العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

تشهد مدن البحر الأحمر أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة خلال ساعات النهار مع اعتدال نسبي في درجات الحرارة ليلًا.

رأس غارب العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.
الغردقة العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة.
سفاجا العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة.
مرسى علم العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة.
شلاتين العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة.
حلايب العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة.
أبو رماد العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة.

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في محافظات الصعيد مقارنة بباقي أنحاء الجمهورية، حيث تميل الأجواء إلى الحرارة في العديد من المدن خاصة في جنوب الصعيد.

الفيوم العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة.
بني سويف العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة.
المنيا العظمى 30 درجة الصغرى 14 درجة.
أسيوط العظمى 30 درجة الصغرى 15 درجة.
سوهاج العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة.
قنا العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة.
الأقصر العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة.
أسوان العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة.
الوادي الجديد العظمى 35 الصغرى 19.
أبو سمبل العظمى 35 الصغرى 20.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أوضحت توقعات الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة نسبيًا، وهو ما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية في بعض الفترات، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، مع نشاط ملحوظ للرياح على عدد من المناطق المختلفة.

وتؤكد هذه التوقعات أن الطقس غدًا سيشهد أجواء دافئة نسبيًا في معظم أنحاء البلاد خلال النهار، مع استمرار الأجواء الباردة خلال الليل، وهو ما يعكس استمرار التقلبات الجوية المعتادة خلال هذه الفترة الانتقالية من العام.

حالة الطقس حالة الطقس غدًا في مصر طقس الجمعة 13 مارس 2026 درجات الحرارة غدًا في مصر توقعات الأرصاد الجوية غدًا طقس القاهرة غدًا حالة الطقس في الصعيد درجات الحرارة في المحافظات الطقس في مصر الجمعة حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر توقعات الأرصاد الجوية في مصر

