في الليلة الثالثة والعشرين من رمضان.. توافد كبير للمصلين بالجامع الأزهر لإحياء العشر الأواخر والتراويح بالقراءات المتواترة

شهد الجامع الأزهر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك، والليلة الوترية الثانية، توافدًا كبيرًا من جموع المصلين الذين ملأوا أروقته وساحاته العامرة، إحياءً لهذه الليلة الوترية الثانية من ليالي العشر الأواخر، رجاءً للعتق من النيران وابتغاءً لرحمة الله ومغفرته.

وأقبل المصلون على إحياء هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، مستشعرين ما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة، خاصة أنها من الليالي التي يُرجى فيها إدراك ليلة القدر، حيث امتلأت أروقة الجامع الأزهر وساحاته بالمصلين الذين تضرعوا إلى الله تعالى سائلين عفوه ورضاه.

وتقدَّم صفوف المصلين فضيلة أ.د/ محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعمَّ الخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ عمرو فاروق، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة يس، فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الشيخ رضا السويفي، قارئًا برواية الدوري عن الكسائي، من سورة يس، وشاركه في الإمامة الدكتور محمود العزازي، قارئًا برواية هشام عن ابن أبي عامر، من سورة يس، وشاركهما الطالب الشيخ محمد عبدالله، قارئًا برواية ابن جماز عن أبي جعفر، من سورة الصافات، فيما صلى الشفع والوتر الطالب محمد عبدالنبي جادو، في مشهد يعكس عناية الأزهر الشريف بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.