ليلة القدر.. لماذا أخفى الله موعدها؟.. الإفتاء توضح

بدأ العد التنازلي لثانى ليلة وترية فى العشر الأواخر من رمضان. والتى قد تكون ليلة القدر، والتى ستبدأ من بعد مغرب اليوم الخميس،لذلك يتساءل البعض لماذا أخفى الله عنا موعد ليلة القدر؟

وقد أجاب عن هذا السؤال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: ان شهر رمضان كله خير وبركة، ولكن الله عز وجل جعل في آخره عشرة أيام فيه أعظم ليلة، وهي ليلة القدر، التي تُعدّ أعظم بركة ورحمة للأمة الإسلامية.

الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر

ونوه أن كثيرًا من الناس يتمنون معرفة موعد ليلة القدر بدقة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمة عظيمة، وهي دفع المسلمين للاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، بل وحتى في الشهر كله، وفقًا لبعض آراء الفقهاء.

وأشار الى ان هذا الإبهام يدفع المؤمن إلى الاجتهاد في العبادات والذكر والصلاة طوال العشر الأواخر، مما يضاعف الأجر والثواب، وبدلاً من تحصيل ثواب ليلة واحدة، يُكتب له أجر عشر ليالٍ مليئة بالطاعات.

ولفت إلى ان العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تشهد تنافسًا بين المسلمين في أعمال الخير، مثل الصدقات،والاجتهاد في العبادة، وصلة الأرحام، وإخراج الزكاة، وهو ما يجعل هذه الأيام محطة روحانية عظيمة قبل وداع رمضان.

ليلة 27 .. هل هي ليلة القدر

استعرض الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء، ملامح ليلة القدر والجهود العلمية المبذولة لاستكشاف توقيتها، لافتاً إلى أن غالبية هذه الإشارات لا تتجلى للناس إلا بوقوعها وانقضائها.

وأوضح خلال حديثه ببرنامج اعرف دينك المذاع على فضائية صدى البلد، أن محاولات الفقهاء في هذا الصدد كشفت أن الكثيرين لم يتيقنوا من الليلة إلا بعد مرورها.

وفصّل جمعة العلامات المستمدة من السنة المطهرة، والتي تشمل استقرار الطقس وسكون الأجواء، بالإضافة إلى هيئة شروق الشمس في اليوم التالي حيث تظهر بلا شعاع وهاج. وعزا هذا المنظر لما تحدثه الملائكة أثناء عروجها من نوع من الغبشة على قرص الشمس، مما يجعل إدراك الليلة غالباً ما يكون استنتاجياً بعد رؤية صبيحتها.

وحول رؤى الصحابة الكرام، بين عضو كبار العلماء أن قطاعاً منهم جنح لاعتبار ليلة السابع والعشرين هي الأرجح، مستندين في ذلك إلى لطائف قرآنية في سورة القدر؛ إذ تبلغ كلماتها ثلاثين كلمة، ووقع الضمير هي في قوله سبحانه سلام هي حتى مطلع الفجر عند الكلمة السابعة والعشرين، فرأوا في ذلك تلميحاً لعدد أيام الشهر وموضع الليلة المباركة فيه، وهو ما جرى عليه عرف عامة المسلمين في إحيائهم لتلك الليلة.

كما تطرق الدكتور جمعة إلى مسالك حسابية أخرى ربطت موعد الليلة بيوم بداية شهر رمضان، حيث صمم علماء جداول ترصد توافق الليالي الوترية مع أيام الجمعة، فإذا استهل الشهر يوم السبت كانت ليلة 27 هي المقصودة، وإذا بدأ بالأحد تحروها في الحادية والعشرين، وهكذا دواليك وفق نسق حسابي معين.

وأشار كذلك إلى محاولات معاصرة استخدمت أدوات حديثة لرصد شروق الشمس طوال العشر الأواخر، وخلصت بعضها إلى ربط العلامة بليلة التاسع والعشرين.

ومع ذلك، تساءل المفتي الأسبق عن مدى يقينية هذه المواعيد، مؤكداً أنها تبقى في حيز الاجتهاد البشري الذي قد يرتبط بدورات قمرية أو فلكية لا نعلم سرها.

وفي ختام عرضه، شدد علي جمعة على أن الحكمة الإلهية اقتضت إخفاء موعد ليلة القدر لتبقى سراً مكنوناً، وذلك لحث المسلم على بذل أقصى الجهد في التعبد والتقرب إلى الله طوال العشر الأواخر من رمضان دون اتكال على ليلة بعينها.