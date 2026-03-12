قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الخميس المقبل

موعد عيد الفطر ٢٠٢٦
عبد الرحمن محمد

موعد عيد الفطر ..تتجه أنظار المسلمين في شتى بقاع الأرض مع اقتراب نهاية شهر رمضان المعظم نحو لحظة تحري هلال شهر شوال التي تعد الإعلان الرسمي لختام الشهر الفضيل وانطلاق احتفالات عيد الفطر المبارك وما تحمله هذه المناسبة من بهجة وروحانية واجتماع للعائلات بعد رحلة كاملة من الصيام والقيام والطاعات.

دار الإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس المقبل 
وفي هذا السياق أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1447 هجريا مؤكدة أن عملية التحري ستجرى مساء يوم الخميس الموافق 29 رمضان و19 مارس 2026 وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المتخصصة والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لرصد الهلال وفق الضوابط الشرعية الدقيقة
وأوضحت الدار أن يوم الرؤية هو الذي سيحسم عدة الشهر فإما أن يكون يوم الخميس هو المتمم لرمضان ويكون الجمعة هو أول أيام العيد أو أن يتعذر ثبوت الرؤية ليكون الجمعة هو المتمم لشهر الصيام ويكون السبت هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى
كما شددت المؤسسة الدينية في رسالتها للمواطنين على أهمية استغلال الأيام المتبقية من العشر الأواخر في تكثيف العبادات والتقرب إلى الله مشيرة إلى أنها ستعلن النتيجة النهائية لعملية الاستطلاع عقب صلاة المغرب في اليوم المحدد لتوافي الجمهور بالموعد القاطع للعيد.

موعد عيد الفطر فلكيا

تشير التوقعات والحسابات الفلكية الدقيقة إلى أن هلال شهر شوال لعام 1447 هجرية سيولد مباشرة بعد وقوع الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة المحلي وذلك يوم الخميس الموافق 29 رمضان و19 مارس وهو اليوم المخصص للرؤية الشرعية

​وتؤكد التقارير العلمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهلال الجديد سيبقى في أفق مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة وفي سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة عقب غروب شمس يوم الرؤية بينما تتراوح مدة بقائه في سماء باقي محافظات مصر ما بين 30 إلى 37 دقيقة وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية سيمكث لفترات زمنية تتراوح بين 11 و42 دقيقة مما يجعل رؤيته ممكنة فلكيا

​وعلى ضوء هذه المعطيات العلمية والامساكية الرمضانية المعتمدة فإن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك ستكون فلكيا يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026 ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في مدينة القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحا لتبدأ معها احتفالات المواطنين بالعيد في كافة أرجاء البلاد. 
 


 

دار الإفتاء هلال شوال استطلاع الهلال الرؤية الشرعية موعد العيد غرة شهر شوال موعد عيد الفطر فلكيا موعد عيد الفطر

