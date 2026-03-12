الإفتاء تعقد امتحان القبول للالتحاق بـ برنامج تدريب الوافدين 2026

عُقِد بمركز التدريب في دار الإفتاء المصرية امتحان القبول للالتحاق بالبرنامج التدريبي الدائم للوافدين (دفعة رقم 20) لعام 2026م، حيث تقدَّم للالتحاق بالبرنامج 130 طالبًا يمثلون 27 دولة، وذلك في إطار حرص الدار على تأهيل الكوادر العلمية من الوافدين، وإعدادهم للإسهام في خدمة مجتمعاتهم علميًّا وإفتائيًّا.

ويأتي انعقاد هذا الامتحان تحت رعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في إطار جهود دار الإفتاء المصرية المتواصلة لنشر المنهج الوسطي وترسيخ الفهم المنضبط لقضايا الإفتاء المعاصرة، بما يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات الفكرية والشرعية في مجتمعاتها المختلفة، ويمثل الامتحان التحريري المرحلة الأولى من مراحل القبول في البرنامج التدريبي الدائم للوافدين، حيث يعقبه بعد أيام الامتحان الشفوي، تمهيدًا لاختيار المقبولين واستكمال إجراءات الالتحاق بالبرنامج.

ويُعَدُّ البرنامج التدريبي الدائم للوافدين أحد البرامج العلمية التي يقدمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، ويستهدف تنمية المهارات العلمية والعملية للدارسين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع النوازل والقضايا المعاصرة وفق المنهجية العلمية المعتمدة في دار الإفتاء المصرية، كما يُعنى البرنامج بتأهيل الدارسين في مجالات العلوم الشرعية والإفتائية؛ حيث يتلقى المشاركون دراسةً منهجية تجمع بين التأصيل الشرعي واكتساب مهارات الفتوى العملية.

ويمتد البرنامج لمدة عامين دراسيين، يدرس خلالهما الطالب مقررات متخصصة في علوم الإفتاء ومهاراته، بما يسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على ممارسة الإفتاء وفق منهج علمي رصين يخدم المجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.