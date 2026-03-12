الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله | بالأسماء

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (١٩) مسجدًا غدًا الجمعة ١٣ من مارس ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (١٠) مساجد، و صيانة وتطوير (٧)مساجد.
وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٩٢١) مسجدًا من بينها (٧٢٥) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٩٦) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٤١٠) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٦ مليارًا و ٩٧٥ مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الأقصر:
تم إحلال وتجديد مسجد محمد يوسف سفين بقرية العشي – مركز الزينية.
تم إنشاء وبناء مسجد عبد الله خليفة بنجع علوان بقرية العديسات قبلي – مدينة الطود.
تم صيانة وتطوير مسجد السلام بقرية العوامية – مركز الأقصر.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الخشاشبة بقرية مهدي – مركز المنيا.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الصعايدة الكبير بقرية كحك – مركز الشواشنة؛ ومسجد النهضة سرور – مركز أبشواي.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد المسجد الكبير ٢٢ الأمل بالحفير – مركز الستاموني – بلقاس.
تم صيانة وتطوير مسجد عرب شروايد بقرية الربيعة - مركز دكرنس.
وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد عبيد بقرية ميت كنانة – مركز طوخ.
تم صيانة وتطوير مسجد الشهيد عبد الرحمن بكر بقرية كفر سندنهور – مركز بنها؛ ومسجد الرحمن بقرية المريج – مركز شبين القناطر.
وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد آل الجمل بقرية نزة الحاجر –مركز جهينة.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بقرية حانوت – مركز زفتى.
وفي محافظة الوادي الجديد:
تم إنشاء وبناء مسجد عبد الدايم بقرية عبد الدايم – مركز بلاط.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد محمود حامد بقرية الحاجر – مركز كفر الدوار.
وفي محافظة المنوفية:
تم إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية البرانقة – مركز الباجور.
وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد ميهوب بقرية الرياض – مركز ناصر.
وفي محافظة أسيوط:
تم صيانة وتطوير مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بقرية مسارة – مركز ديروط.
وفي محافظة بور سعيد:
تم صيانة وتطوير مسجد التنمية الحضارية بمنطقة السلام السريع بحي المناخ – التابع لإدارة الضواحي.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.