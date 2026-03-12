الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله | بالأسماء

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (١٩) مسجدًا غدًا الجمعة ١٣ من مارس ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (١٠) مساجد، و صيانة وتطوير (٧)مساجد.



وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٩٢١) مسجدًا من بينها (٧٢٥) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٩٦) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٤١٠) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٦ مليارًا و ٩٧٥ مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد محمد يوسف سفين بقرية العشي – مركز الزينية.

تم إنشاء وبناء مسجد عبد الله خليفة بنجع علوان بقرية العديسات قبلي – مدينة الطود.

تم صيانة وتطوير مسجد السلام بقرية العوامية – مركز الأقصر.



وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الخشاشبة بقرية مهدي – مركز المنيا.



وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الصعايدة الكبير بقرية كحك – مركز الشواشنة؛ ومسجد النهضة سرور – مركز أبشواي.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير ٢٢ الأمل بالحفير – مركز الستاموني – بلقاس.

تم صيانة وتطوير مسجد عرب شروايد بقرية الربيعة - مركز دكرنس.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد عبيد بقرية ميت كنانة – مركز طوخ.

تم صيانة وتطوير مسجد الشهيد عبد الرحمن بكر بقرية كفر سندنهور – مركز بنها؛ ومسجد الرحمن بقرية المريج – مركز شبين القناطر.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد آل الجمل بقرية نزة الحاجر –مركز جهينة.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بقرية حانوت – مركز زفتى.

وفي محافظة الوادي الجديد:

تم إنشاء وبناء مسجد عبد الدايم بقرية عبد الدايم – مركز بلاط.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد محمود حامد بقرية الحاجر – مركز كفر الدوار.

وفي محافظة المنوفية:

تم إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية البرانقة – مركز الباجور.

وفي محافظة بني سويف:

تم صيانة وتطوير مسجد ميهوب بقرية الرياض – مركز ناصر.



وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بقرية مسارة – مركز ديروط.



وفي محافظة بور سعيد:

تم صيانة وتطوير مسجد التنمية الحضارية بمنطقة السلام السريع بحي المناخ – التابع لإدارة الضواحي.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.