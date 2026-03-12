موعد أذان المغرب اليوم .. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 يناير 2026

موعد أذان المغرب اليوم .. في صباح كل يوم من شهر رمضان المبارك يستيقظ الصائمون على البحث عن موعد أذان المغرب عبر محركات البحث لترتيب أمورهم حتى موعد الإفطار .
مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 11يناير 2026 م، الموافق 23 من رمضان 1447 هـ:
الفجر 4:43ص
الظُّهْرِ 12.05م
العصر 3:28م
المغرب 6:01م
العشاء 7:18م
وجاء في صحيح مسلم عن الْبَرَاءِ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.
إمساكية شهر رمضان
20 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:13 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.
21 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:12 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.
22 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:11 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.
23 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:10 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.
24 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:09 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.
25 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:08 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.
26 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:06 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.
27 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:05 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.
28 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.
29 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:03 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.
30 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.
- موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.
- موعد الشروق: 6:02 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.
- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.
- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.