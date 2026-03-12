بتصميم خلفي جريء.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9 Ultra

من المتوقع الإعلان عن هاتف Oppo Find X9 Ultra قريبًا ، لكننا ما زلنا ننتظر تحديد موعد ومكان الإعلان. لحسن الحظ، كشفت التسريبات بالفعل عن الكثير من مواصفات الهاتف. وقد أكد تسريب جديد من Digital Chat Station اليوم صحة هذه التوقعات.

بحسب آخر المعلومات، من المتوقع أن تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر سوني LYTIA 901 بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة. ويُقال إن حجم المستشعر يبلغ 1/1.12 بوصة. كما يُتوقع أن يضم الجهاز كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر سامسونج JN5.

إضافةً إلى ذلك، سيحتوي هاتف Find X9 Ultra على كاميرتين بيريسكوبيتين، إحداهما عدسة تقريب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x مدعومة بمستشعر OV52A، والأخرى عدسة بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 10x. كما ذُكر وجود عدسة "دانكسيا" لاستعادة الألوان بدقة 3.2 ميجابكسل.

من المتوقع أن يحتوي الجهاز في واجهته الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي وبحسب التسريبات، من المرجح أن تكون الشاشة عبارة عن لوحة OLED مسطحة بحجم 6.82 بوصة بدقة 2K، ومن المحتمل أن يكون معدل تحديثها 120 هرتز.

هاتف Find X9 Ultra

ماذا تتوقع أيضاً؟

تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس . ومن المتوقع أن يكون نظام التشغيل ColorOS 16 المبني على نظام أندرويد 16.

من المتوقع أن يأتي هاتف Find X9 Ultra ببطارية سعتها 7050 مللي أمبير/ساعة. هذه السعة أصغر قليلاً من سعة بطارية طراز Pro البالغة 7500 مللي أمبير/ساعة، ولكنها لا تزال أكبر من سعة بطارية هاتف Oppo Find X8 Ultra السابق ، والتي تبلغ سعتها 6100 مللي أمبير/ساعة. ويُقال إن سرعات الشحن تصل إلى 80 واط سلكيًا و50 واط لاسلكيًا.

تُشير بعض التسريبات إلى وجود إصدار خاص يُسمى "الحزمة الرئيسية" بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، وربما يتضمن عناصر تصميم حصرية. مع ذلك، لم تُفصّل التسريبات طبيعة هذه التغييرات.