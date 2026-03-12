قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم خلفي جريء.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9 Ultra

هاتف Oppo Find X9 Ultra
هاتف Oppo Find X9 Ultra
لمياء الياسين

من المتوقع الإعلان عن هاتف Oppo Find X9 Ultra قريبًا ، لكننا ما زلنا ننتظر تحديد موعد ومكان الإعلان. لحسن الحظ، كشفت التسريبات بالفعل عن الكثير من مواصفات الهاتف. وقد أكد تسريب جديد من Digital Chat Station اليوم صحة هذه التوقعات.

بحسب آخر المعلومات، من المتوقع أن تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر سوني LYTIA 901 بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة. ويُقال إن حجم المستشعر يبلغ 1/1.12 بوصة. كما يُتوقع أن يضم الجهاز كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر سامسونج JN5.

إضافةً إلى ذلك، سيحتوي هاتف Find X9 Ultra على كاميرتين بيريسكوبيتين، إحداهما عدسة تقريب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x مدعومة بمستشعر OV52A، والأخرى عدسة بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 10x. كما ذُكر وجود عدسة "دانكسيا" لاستعادة الألوان بدقة 3.2 ميجابكسل.

من المتوقع أن يحتوي الجهاز في واجهته الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي وبحسب التسريبات، من المرجح أن تكون الشاشة عبارة عن لوحة OLED مسطحة بحجم 6.82 بوصة بدقة 2K، ومن المحتمل أن يكون معدل تحديثها 120 هرتز.

 هاتف Find X9 Ultra

ماذا تتوقع أيضاً؟

تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس . ومن المتوقع أن يكون نظام التشغيل ColorOS 16 المبني على نظام أندرويد 16.
من المتوقع أن يأتي هاتف Find X9 Ultra ببطارية سعتها 7050 مللي أمبير/ساعة. هذه السعة أصغر قليلاً من سعة بطارية طراز Pro البالغة 7500 مللي أمبير/ساعة، ولكنها لا تزال أكبر من سعة بطارية هاتف Oppo Find X8 Ultra السابق ، والتي تبلغ سعتها 6100 مللي أمبير/ساعة. ويُقال إن سرعات الشحن تصل إلى 80 واط سلكيًا و50 واط لاسلكيًا.

تُشير بعض التسريبات إلى وجود إصدار خاص يُسمى "الحزمة الرئيسية" بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، وربما يتضمن عناصر تصميم حصرية. مع ذلك، لم تُفصّل التسريبات طبيعة هذه التغييرات.

هاتف Oppo Find X9 Ultra كاميرا سيلفي هاتف Find X9 Ultra سعة تخزين نظام التشغيل ColorOS 16 الكاميرا الرئيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

القطع الأثرية

من حافلة إلى متحف.. عملة عمرها ألفا عام تدفع بالخطأ أجرة فى رحلة

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

أزمة قانونية تواجه الفنانة جيهان الشماشرجي بعد قرار إحالتها للجنايات| إيه الحكاية؟

أزمة قانونية تواجه الفنانة جيهان الشماشرجي بعد قرار إحالتها للجنايات| إيه الحكاية؟

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد