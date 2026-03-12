بسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro أحدث هاتف من فيفو

أطلقت شركة فيفو هاتف Vivo Y51 Pro 5G كخليفة لهاتف Y31 Pro الذي أُطلق العام الماضي . ويأتي الهاتف الجديد مزوداً بالعديد من التحسينات، بما في ذلك شاشة أكبر، ومعالج MediaTek جديد، ومتانة محسّنة، وبطارية أكبر بكثير.

فيفو Y51 برو 5G



يتميز الجهاز بشاشة LCD عالية الدقة (HD+) مقاس 6.75 بوصة بدقة 1570 × 720 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، وتصل ذروة سطوعها إلى 1250 شمعة/م². كما أنها حاصلة على شهادة TÜV Rheinland للحد من الضوء الأزرق، ومصممة لتقليل الوميض أثناء الاستخدام المطول.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7360 Turbo بتقنية 4 نانومتر، بتردد يصل إلى 2.5 جيجاهرتز، ليحل محل معالج Dimensity 7300 المستخدم في الطراز السابق. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، ويوفر خيارين للتخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

يعمل بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6. يدعم الجهاز شريحتي اتصال نانو-SIM، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G بنطاقي SA وNSA.

هاتف Vivo Y51 Pro 5G

فيفو Y31 برو 5G

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 وفلاش LED. تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.05 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

تُعدّ المتانة من أبرز مزايا هذا الجهاز. يتميز الهاتف بتصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، كما أنه متوافق مع معيار MIL-STD-810H. ووفقًا للشركة، فقد خضع لاختبارات سقوط متعددة الزوايا من ارتفاعات تصل إلى 1.7 متر. كما حصل على علامة SGS 5-Star Premium Performance Mark لمقاومة السقوط الشاملة.

يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مثبت على الجانب. تشمل ميزات الاتصال واي فاي 6 (802.11 ax، 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأنظمة بيدو، وغلوناس، وغاليليو، وQZSS، ومنفذ USB من النوع C 2.0، ومكبرات صوت ستيريو، ومنفذ USB من النوع C للصوت.

تدعم البطارية بسعة 7200 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 44 واط. يبلغ حجم الجهاز 166.64 × 78.43 × 8.39 ملم

الأسعار والتوافر

يُباع هاتف Vivo Y51 Pro 5G بسعر 24,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و27,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

يتوفر الهاتف بلونين: الأحمر والذهبي ، ويمكن شراؤه عبر موقع Vivo الرسمي