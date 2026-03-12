قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: السير مجدي يعقوب يجسد نموذج “الطبيب الإنسان” الأصيل
بسبب صواريخ إيران.. صفارات الإنذار تدوي في القدس ووسط إسرائيل
وكالة الأنباء الفرنسية: دوي انفجارات في وسط دبي
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro أحدث هاتف من فيفو

هاتف Vivo Y51 Pro 5G
هاتف Vivo Y51 Pro 5G
لمياء الياسين

أطلقت شركة فيفو هاتف Vivo Y51 Pro 5G كخليفة لهاتف Y31 Pro الذي أُطلق العام الماضي . ويأتي الهاتف الجديد مزوداً بالعديد من التحسينات، بما في ذلك شاشة أكبر، ومعالج MediaTek جديد، ومتانة محسّنة، وبطارية أكبر بكثير.

فيفو Y51 برو 5G
 

يتميز الجهاز بشاشة LCD عالية الدقة (HD+) مقاس 6.75 بوصة بدقة 1570 × 720 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، وتصل ذروة سطوعها إلى 1250 شمعة/م². كما أنها حاصلة على شهادة TÜV Rheinland للحد من الضوء الأزرق، ومصممة لتقليل الوميض أثناء الاستخدام المطول.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7360 Turbo بتقنية 4 نانومتر، بتردد يصل إلى 2.5 جيجاهرتز، ليحل محل معالج Dimensity 7300 المستخدم في الطراز السابق. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، ويوفر خيارين للتخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

 يعمل بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6. يدعم الجهاز شريحتي اتصال نانو-SIM، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G بنطاقي SA وNSA.

هاتف Vivo Y51 Pro 5G

فيفو Y31 برو 5G

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 وفلاش LED. تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.05 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.
تُعدّ المتانة من أبرز مزايا هذا الجهاز. يتميز الهاتف بتصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، كما أنه متوافق مع معيار MIL-STD-810H. ووفقًا للشركة، فقد خضع لاختبارات سقوط متعددة الزوايا من ارتفاعات تصل إلى 1.7 متر. كما حصل على علامة SGS 5-Star Premium Performance Mark لمقاومة السقوط الشاملة.

يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مثبت على الجانب. تشمل ميزات الاتصال واي فاي 6 (802.11 ax، 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأنظمة بيدو، وغلوناس، وغاليليو، وQZSS، ومنفذ USB من النوع C 2.0، ومكبرات صوت ستيريو، ومنفذ USB من النوع C للصوت.

تدعم البطارية بسعة 7200 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 44 واط. يبلغ حجم الجهاز 166.64 × 78.43 × 8.39 ملم

الأسعار والتوافر

يُباع هاتف Vivo Y51 Pro 5G بسعر 24,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و27,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت. 

يتوفر الهاتف بلونين: الأحمر والذهبي ، ويمكن شراؤه عبر موقع Vivo الرسمي

هاتف Vivo Y51 Pro 5G شركة فيفو ذاكرة وصول عشوائي نظام Android 16 واجهة OriginOS 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 155 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 155 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

أكاديمية البحث العلمي

التعليم العالي: أكاديمية البحث العلمي تقود شراكة مصرية إيطالية لدعم الابتكار بالقطاع الزراعي

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد