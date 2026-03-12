قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هاتف رائد ببطارية ضخمة.. موعد إطلاق جهاز OnePlus 15T

هاتف OnePlus 15T
هاتف OnePlus 15T
لمياء الياسين

كشفت شركة ون بلس أخيرًا عن هاتفها الجديد ون بلس 15T، مانحةً جمهورها نظرةً مبكرةً على أحدث هواتفها الرائدة صغيرة الحجم.

ظهر الهاتف خلال بث مباشر، حيث سلطت ون بلس الضوء على تصميمه وبعض ميزاته التقنية. 

من الواضح، بناءً على ما رأيناه حتى الآن، أن الشركة تهدف إلى تقديم أداءٍ قويٍّ يُضاهي الهواتف الرائدة في حجمٍ أصغر وأسهل استخدامًا.

مواصفات هاتف OnePlus 15T
سيتوفر هاتف OnePlus 15T بثلاثة ألوان، ويبدو أن النسخة البيضاء هي الأكثر تميزًا. 

وتشير التقارير إلى أن OnePlus تستخدم عملية أكسدة دقيقة على كلٍ من الإطار المعدني واللوحة الخلفية للحصول على لون أبيض موحد.

أما اللونان الآخران، فيستخدمان غطاءً خلفيًا من زجاج AG المصنفر المألوف، المصمم للحد من بصمات الأصابع مع الحفاظ على ملمس غير لامع قليلاً. 

بشكل عام، يبدو التصميم بسيطًا للغاية، الحواف مستديرة، ووحدة الكاميرا قريبة من اللوحة الخلفية بدلاً من أن تكون بارزة بشكل ملحوظ.

خصصت شركة ون بلس جزءًا من حديثها للحديث عن تصميم الهاتف المريح. 

يبلغ عرض الهاتف حوالي 71.82 ملم، ويزن حوالي 194 جرامًا. 

وتؤكد الشركة أن وزن الهاتف متوازن بشكل متساوٍ، ما يجعله مريحًا للاستخدام لفترات طويلة.

ميزات هاتف OnePlus 15T

ميزات هاتف OnePlus 15T

يتميز هاتف OnePlus 15T بشاشة مسطحة مقاس 6.32 بوصة ذات حواف رفيعة. 

لكن ما يثير الدهشة حقًا هو البطارية، فعلى الرغم من حجمه الصغير نسبيًا، إلا أنه مزود ببطارية سعة 7500 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة بشكل غير معتاد بالنسبة لهاتف من هذه الفئة. 

يدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، بالإضافة إلى خاصية الشحن المباشر للألعاب.

لا تزال تفاصيل الكاميرا محدودة نوعًا ما، لكن ون بلس أكدت وجود عدسة تقريب بلورية محسّنة من نوع LUMO. 

ولم تُكشف تفاصيل باقي إعدادات الكاميرا بالكامل بعد. وتشمل الميزات الأخرى المذكورة ماسح بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، وتقنية لمس محسّنة، ومكبرات صوت ستيريو، وتصنيفات IP66 وIP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

من المتوقع إطلاق هاتف OnePlus 15T في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن يتوفر عالميًا. 

هاتف OnePlus 15T شركة ون بلس الهواتف الرائدة وزن الهاتف الشحن اللاسلكي الموجات فوق الصوتية مكبرات صوت

