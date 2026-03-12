بأداء خارق.. أوبو ووان بلس تستعدان للكشف عن أجهزة لوحية صغيرة الحجم

تستعد شركتا أوبو ووان بلس، لإطلاق نسخ مدمجة من أجهزتهما اللوحية في النصف الأول من هذا العام، بحسب ما أفاد به المسرب التقني المعروف Digital Chat Station، ضمن توجه متزايد نحو الأجهزة اللوحية الأصغر حجما وأكثر سهولة في الاستخدام.

من المتوقع أن يطلق جهاز أوبو في السوق الصيني الشهر المقبل، ويرجح أن يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وشاشة OLED فاخرة، بينما سيحمل جهاز وان بلس المؤقت اسم OnePlus Pad Mini، وقد يكون نسخة أقل طموحا تعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الأرخص.

وان بلس تستعد لإطلاق جهاز لوحي صغير الحجم هذا العام

تعمل وان بلس على جهاز لوحي صغير الحجم، بعد شائعات ظهرت لأول مرة في أغسطس 2025، ورغم أن العام الماضي لم يشهد إطلاق أي جهاز صغير من الشركة، تشير التسريبات الجديدة إلى أن الوضع قد يتغير هذا العام.

وفقا لتسريب جديد من المسرب المعروف Digital Chat Station على منصة “ويبو”، من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي الصغير بشاشة 8 بوصات ومعالج Snapdragon 8، ربما نسخة 8 Gen 5 أو 8 Elite Gen 5، الأهم من ذلك، أن التسريب يشير إلى أن الإطلاق قد يكون في أبريل في الصين.

وعادة ما يتم إطلاق أجهزة أوبو حصرية للصين، ثم تعاد تسميتها لإطلاق عالمي تحت علامة وان بلس، كما حدث مع Oppo Pad 3 الذي أطلق عالميا باسم OnePlus Pad 3.

وفقا لمنشور آخر على “ويبو”، قد يحمل الجهاز اسم Oppo/OnePlus Pad Mini، ولكن لم يتم تأكيد الاسم الرسمي بعد.

OnePlus Pad

أجهزة لوحية أكبر

لم تتوقف الشائعات عند الجهاز المصغر فقط، يشير المسرب يوغيش برار إلى أن وان بلس قد تطلق أيضا جهازا لوحيا بشاشة 12 بوصة هذا العام، ربما باسم OnePlus Pad 4، مزودا بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 وبطارية ضخمة بسعة تزيد عن 12000 مللي أمبير. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا الجهاز في يونيو.