بإمكانيات برو ماكس.. أوبو تخطط لإطلاق أقوى هواتف Reno

تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أوبو Oppo، تستعد لتوسيع سلسلة هواتفها القادمة Oppo Reno 16 عبر إضافة إصدار جديد يحمل اسم Reno 16 Pro Max، وذلك بعد إطلاق سلسلة Reno 15 في السوق الصينية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب تسريب نشره المسرب التقني Digital Chat Station، فإن الهاتف المرتقب من أوبو Reno 16 Pro Max، يوصف بأنه “فائق الحجم”، حيث من المتوقع أن يأتي بشاشة كبيرة قياسها 6.78 بوصة.

وتشير المعلومات إلى أن الشاشة ستدعم دقة 1.5K وتعتمد على لوحة LTPO، مع حواف متساوية من جميع الجوانب.

ومن أبرز النقاط التي كشف عنها التسريب المعالج المستخدم في الهاتف، إذ يتوقع أن يعمل الجهاز بشريحة Dimensity رائدة من الجيل السابق وفق ما يعرف بفئة “N-1”، ورغم عدم تأكيد الطراز بدقة، فإن التوقعات تشير إلى احتمال استخدام معالج Dimensity 9400 من ميدياتك.

سلسلة Reno 15

وعادة ما اعتمدت سلسلة رينو في السابق على معالجات من الفئة شبه الرائدة، إلا أن هذه الخطوة – في حال صحتها – قد تدفع السلسلة إلى الاقتراب أكثر من فئة الهواتف شبه الرائدة من حيث الأداء.

أما في ما يتعلق بالكاميرات، فمن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بيريسكوب للتقريب بدقة 50 ميجابكسل.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن هاتف Oppo Reno 16 Pro قد يأتي بنظام كاميرات مشابه، لكنه سيعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 8500.

وإذا صحت هذه المعلومات، فقد يصبح Reno 16 Pro Max الطراز الأعلى في السلسلة بدلا من نسخة Pro الحالية، مع تحسينات واسعة في المواصفات قد تنعكس كذلك على السعر النهائي للجهاز.

ورغم ذلك، لم تؤكد شركة أوبو هذه التفاصيل رسميا حتى الآن، لكن مع بدء مراحل الاختبار ووجود توقعات بإطلاق السلسلة في منتصف العام، قد لا يطول الوقت قبل الكشف الرسمي عن هواتف Reno 16 الجديدة.