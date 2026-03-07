قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بإمكانيات برو ماكس.. أوبو تخطط لإطلاق أقوى هواتف Reno

Reno 15
Reno 15
شيماء عبد المنعم

تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أوبو Oppo، تستعد لتوسيع سلسلة هواتفها القادمة Oppo Reno 16 عبر إضافة إصدار جديد يحمل اسم Reno 16 Pro Max، وذلك بعد إطلاق سلسلة Reno 15 في السوق الصينية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب تسريب نشره المسرب التقني Digital Chat Station، فإن الهاتف المرتقب من أوبو Reno 16 Pro Max، يوصف بأنه “فائق الحجم”، حيث من المتوقع أن يأتي بشاشة كبيرة قياسها 6.78 بوصة. 

وتشير المعلومات إلى أن الشاشة ستدعم دقة 1.5K وتعتمد على لوحة LTPO، مع حواف متساوية من جميع الجوانب.

ومن أبرز النقاط التي كشف عنها التسريب المعالج المستخدم في الهاتف، إذ يتوقع أن يعمل الجهاز بشريحة Dimensity رائدة من الجيل السابق وفق ما يعرف بفئة “N-1”، ورغم عدم تأكيد الطراز بدقة، فإن التوقعات تشير إلى احتمال استخدام معالج Dimensity 9400 من ميدياتك.

سلسلة Reno 15

وعادة ما اعتمدت سلسلة رينو في السابق على معالجات من الفئة شبه الرائدة، إلا أن هذه الخطوة – في حال صحتها – قد تدفع السلسلة إلى الاقتراب أكثر من فئة الهواتف شبه الرائدة من حيث الأداء.

أما في ما يتعلق بالكاميرات، فمن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بيريسكوب للتقريب بدقة 50 ميجابكسل. 

وتشير التسريبات أيضا إلى أن هاتف Oppo Reno 16 Pro قد يأتي بنظام كاميرات مشابه، لكنه سيعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 8500.

وإذا صحت هذه المعلومات، فقد يصبح Reno 16 Pro Max الطراز الأعلى في السلسلة بدلا من نسخة Pro الحالية، مع تحسينات واسعة في المواصفات قد تنعكس كذلك على السعر النهائي للجهاز.

ورغم ذلك، لم تؤكد شركة أوبو هذه التفاصيل رسميا حتى الآن، لكن مع بدء مراحل الاختبار ووجود توقعات بإطلاق السلسلة في منتصف العام، قد لا يطول الوقت قبل الكشف الرسمي عن هواتف Reno 16 الجديدة.

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

فينيسيوس

فينيسيوس يطالب لاعبي ريال مدريد بالظهور بأداء أفضل أمام مانشستر سيتي

اتحاد الطائرة

اليوم.. الجولة الثانية من الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

أليجري

أليجري يحسم الجدل حول مستقبله مع ميلان بعد ارتباطه بريال مدريد

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

