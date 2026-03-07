بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعدما تحدث عن احتمال انتقال تركيز واشنطن نحو كوبا عقب انتهاء المواجهة الجارية مع إيران، مؤكدا أن الجزيرة الكاريبية قد تشهد تغييرات كبيرة في المستقبل القريب.

وخلال مشاركته في قمة “درع أمريكا” التي عقدت في ولاية فلوريدا، قال ترامب إن الولايات المتحدة تترقب ما وصفه بـ“تحولات كبيرة” قد تطال كوبا، مضيفاً أن البلاد قد “تتمتع بحياة جديدة رائعة”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “شكلها الحالي يقترب من نهايته”.

وأشار ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق مع كوبا “يمكن أن يتم بسهولة كبيرة”، لكنه أوضح أن الأولوية الحالية لإدارته تظل منصبة على الملف الإيراني والتطورات المرتبطة به.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، مع استمرار العملية العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير.

وتتزامن مع استمرار التوتر التاريخي بين واشنطن وهافانا، في وقت لا تزال فيه كوبا تخضع لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود.